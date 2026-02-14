Hunted komt naar Haren: politie en jongeren gaan de strijd aan

Foto: Rieks Oijnhausen

Politieagenten die jacht maken op jongeren in witte overalls: het populaire spel Hunted komt op woensdag 11 maart naar de wijk Oosterhaar in Haren. Het doel van het evenement is niet alleen om een spannende middag te beleven, maar ook om de band tussen de jeugd en de politie te versterken.

De afgelopen jaren zijn Hunted-evenementen een beproefd recept gebleken in de gemeente. Eerder vonden er al succesvolle edities plaats in onder meer Hoogkerk, Lewenborg, Ten Boer en de noordelijke stadswijken. De werkwijze is simpel: jongeren trekken een witte overall aan, waardoor ze direct herkenbaar zijn als ‘voortvluchtigen’.

In Oosterhaar is het de bedoeling dat de deelnemers vijf verschillende stempelposten weten te bereiken zonder gepakt te worden. Agenten en handhavers van de gemeente hebben de taak om dit te voorkomen; zij proberen de deelnemers voortijdig ‘af te tikken’. Hunted in Haren wordt georganiseerd door WIJ Groningen.

Laagdrempelig contact

Het spel is gebaseerd op het bekende televisieprogramma van AVROTROS. Hoewel de spanning vaak hoog oploopt, staat het sociale aspect voorop. De organiserende partijen willen laten zien dat agenten benaderbaar zijn en dat het contact tussen de jeugd en de handhavers laagdrempelig kan zijn. Door samen een sportief spel te spelen, hopen zij wederzijds begrip te kweken.

Buurtbewoners hoeven dus niet vreemd op te kijken als zij op 11 maart opvallend veel politieactiviteit en rennende jongeren in hun straat zien: het hoort allemaal bij het spel.