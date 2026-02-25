Hulp bij belastingaangifte: ‘Belastingbus’ staat 9 maart op de Vismarkt

Foto: Vincent van den Hoogen / Belastingdienst

Vermogensrendementsheffing, inkomen uit werk en woning, of dividenden: vanaf volgende week is het weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Om inwoners een handje te helpen, rijdt de Belastingdienst in maart met een speciale bus door het land. Op maandag 9 maart doet de bus Groningen aan.

De bus is op die dag tussen 11.00 en 16.00 uur te vinden op de Vismarkt. “Aangifte doen we allemaal”, zegt Bjorn Meijer, directeur Dienstverlening bij de Belastingdienst. “Ook dit jaar bieden we een helpende hand voor wie dat nodig heeft. Met de bus maken we onze hulp toegankelijk en brengen we het letterlijk dichter bij de mensen.”

Laagdrempelige vragen

Volgens Allaart Peeks, projectmanager Hulp Bij Aangifte, is de bus een ideale plek voor algemene vragen. Denk aan wijzigingen na het insturen, vragen over een veranderde privésituatie (zoals weduwnaarschap) of startende zzp’ers die twijfelen over hun status. Voor zeer specifieke hulp of het volledig invullen van de papieren worden mensen ter plekke doorverwezen naar hulp in de buurt of vaste balies. “We hebben de afgelopen jaren al veel mensen op weg kunnen helpen bij de bus. En kijken er naar uit om dat dit jaar weer te doen.”

Deadline 1 mei

De Belastingdienst zet de bus dit jaar voor het derde jaar op rij in als onderdeel van een tour langs zestien steden. Hulp bij de bus is volledig gratis en een afspraak maken is niet nodig. Voor wie liever zelfstandig aan de slag gaat: de digitale aangifte opent op 1 maart. De Belastingdienst hanteert 1 mei als de uiterste datum waarop de aangifte binnen moet zijn.