Honorair consul Oekraïne en bijna vierhonderd anderen roepen op concert van omstreden Russische pianiste in Oosterpoort alsnog te annuleren

Foto via Gemeente Groningen

Een driehonderdtal handtekeningen ondersteunt een oproep van Oekraïens honorair consul Karel Burger Dirven richting SPOT om het geplande concert van pianiste Elisabeth Leonskaja van komende zondag in de Oosterpoort te schrappen. Burger Dirven en zijn medestanders zien het optreden van de inmiddels omstreden Leonskaja als faux pas, zeker omdat het twee dagen na het concert vier jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel.

Juist rond 24 februari vinden bijeenkomsten plaats om Oekraïne te steunen, slachtoffers te herdenken en Russische agressie te veroordelen. De ondertekenaars van de open brief (nu bijna driehonderd mensen en organisaties) vinden dat een concert met Leonskaja op dat moment niet passend is.

Leonskaja bleef na 2022 in Rusland optreden. Dat deed ze meermaals met dirigent en musicus Joeri Basjmet, die volgens hen een uitgesproken steunbetuiger van president Poetin is. Daarnaast stellen de initiatiefnemers dat bij concerten van Leonskaja in november 2025 aanvankelijk gratis kaarten werden aangeboden aan Russische militairen en hun families. Die informatie zou later van een website zijn verwijderd. Ook zouden haar optredens in Rusland niet officieel op haar eigen website staan.

SPOT zette concert on-hold, maar laat het toch doorgaan

Eerder besloot Muziekgebouw Eindhoven om Leonskaja niet te laten optreden. SPOT zette het optreden in eerste instantie on-hold na onrust rond Leonskaja, maar besloot eind januari dat het concert definitief doorgaat. Maar na overleg concludeert SPOT Groningen dat het concert van Leonskaja in Moskou ‘persoonlijk gemotiveerd’ was en dat Leonskaja niet aan de Russische overheid gelieerd zou zijn.

Wat Leonskaja in Rusland deed is volgens SPOT een ‘privézaak die verder geen publieke discussie behoeft‘, aldus SPOT. De Groningse podiumexploitant liet tegelijk weten dat de ‘steun voor Oekraïne en afwijzing van de Russische agressie onverminderd van kracht blijft’ en dat het ‘afstand blijft nemen van staatsgelieerde Russische organisaties’.

‘Gaat niet om haar afkomst, maar om haar daden in Rusland’

Maar dat is voor de ondertekenaars niet genoeg. Zij willen dat SPOT Groningen het concert alsnog annuleert. Tegelijk roepen de petitionarissen anderen op hun brief ook te ondertekenen, voordat het optreden plaatsvindt.

“Hoewel Leonskaja niet openlijk de woorden ‘ik steun de oorlog tegen Oekraïne’ heeft uitgesproken, zeggen haar optredens en haar vriendschap met mensen die dat wel deden veel over haar morele overtuigingen”, schrijft Burger Dirven. “Het gaat niet om haar afkomst, maar om haar daden in Rusland, waarover zij gemakshalve zwijgt terwijl zij door Europa toert. Wij willen niet dat Nederland een podium biedt aan artiesten die hun inkomsten mogelijk gebruiken om het Russische leger te steunen. De culturele sector zou geen precedenten moeten scheppen die de veiligheid van ons land in gevaar brengen.”