Honderd foto’s van dieren te zien in foto-expositie Wildlife Photographer of the Year in Forum Groningen

Wie mooie foto’s van dieren wil zien kan de komende tijd terecht in Forum Groningen. Sinds zaterdag is daar de foto-expositie Wildlife Photographer of the Year te zien. De tentoonstelling bestaat uit een selectie van de beste inzendingen van de internationale fotowedstrijd.

Een jury van professionele fotografen koos uit maar liefst 60 duizend foto’s de honderd mooiste beelden. Stefan Gerrits is de enige Nederlander die met zijn foto door de strenge selectie kwam. Hij fotografeerde Noorse stormvogels in het hoge noorden. Een dun laagje condens op de lens zorgde onbedoeld voor een bijzonder en sfeervol effect.

Forum Groningen organiseert daarnaast ook een eigen fotowedstrijd. Tot en met 12 maart kunnen professionele en amateurfotografen van alle leeftijden hun werk insturen.