Hoge rapportcijfers voor OOG

Foto Andor Heij

OOG wordt door de kijkers en luisteraars van de lokale omroep van Groningen goed gewaardeerd. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van de gemeente naar de radio- en tv-uitzendingen, website en diverse online kanalen van OOG.

Meer dan drieduizend leden van het inwonerspanel hebben de vragenlijst ingevuld. Van de deelnemers aan het onderzoek gaf 95 procent aan dat ze bekend zijn met OOG. De minste bekendheid bevindt zich in de leeftijdsgroep van 18 t/m 27 jaar. Van de deelnemers geeft 32 procent aan dat zij de website van OOG kennen en die wel eens bezoeken. De overgrote meerderheid geeft een rapportcijfer tussen een 7 en een 9.

De meerderheid (73 procent) van de deelnemers geeft aan nooit naar OOG Radio te luisteren. De mensen die wel naar OOG Radio luisteren (bijna 10 procent) geven een rapportcijfer 7,7.

Bijna een kwart van de deelnemers zegt dagelijks of wekelijks naar OOG TV te kijken. 42 procent kijkt er nooit naar. De overgrote meerderheid van de kijkers geeft een rapportcijfer tussen 7 en 9. Wel willen velen graag meer lokaal nieuws (bijvoorbeeld uit de wijken of dorpen) en meer reportages en verdieping.

De diverse online kanalen en apps worden veel bekeken en beluisterd en scoren bovendien hoog. Het rapportcijfer voor de OOG-app is een 7,8; die voor de podcast is een 7,5.