Hoe denken de Groningers over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen?

De laatste stempassen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn deze maandag verstuurd. Op 18 maart mogen inwoners van de gemeente naar de stembus om de 45 zetels in de gemeenteraad te verdelen. Zijn de Groningers van plan om naar de stembussen te gaan? En hoe zit het met de vertrouwen in de politiek? We vroegen het op straat.

Er doen dit jaar vijftien partijen mee, waaronder vier nieuwkomers die voor het eerst meedoen: DURF, Forum voor Democratie, BBB en Volt. Ook bij de zittende partijen is er sprake van een wijziging: GroenLinks, momenteel met negen zetels de grootste fractie in de raad, gaat de verkiezingen in als GroenLinks-PvdA. De twee partijen besloten vorig jaar zomer na een ledenreferendum de krachten te bundelen.

Vanaf 2 maart valt de verkiezingskrant op de mat. Hierin staat alle praktische informatie over de verschillende stemlocaties in de gemeente en een overzicht van de kandidaten waarop gestemd kan worden. Meer informatie vind je op deze website. Ook OOG houdt zich dit jaar weer volop bezig met de strijd om de raadszetels en de plaatsen in het gemeentebestuur. Wil je meer weten over het wie, wat en waarom over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen? Alle onze artikelen die ermee te maken hebben vind je hier.

Weet je nog niet waar je op gaat stemmen? Doe dan hier de StemWijzer.