Historische kleuterschool Karrepad krijgt opknapbeurt

Foto Ecco van Oosterhout

De historische kleuterschool aan de Molukkenstraat in de Korrewegwijk, Karrepad, wordt opgeknapt. De opknapbeurt maakt deel uit van het Scholenplan Gro Up.

De onderbouw van de basisschool is gevestigd in een pand, dat dateert uit 1953. Sommige delen ervan komen uit 1997 en later. In het ontwerp wordt het oorspronkelijke kleuterschooltje in ere hersteld. De aangebouwde delen worden verbeterd of vervangen en vergroend. Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Verder wordt het gebouw aardgasvrij, geïsoleerd en energiezuinig. “Na thuis is school misschien wel de belangrijkste plek in het leven van een kind,” zegt wethouder Carine Bloemhoff. “Een goed gebouw in een prettige omgeving zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers het naar hun zin hebben.”

In het ontwerp van VDP architecten is gekozen voor veel daglicht. De samenhang tussen leerruimtes wordt versterkt en er komt een multifunctioneel leerplein. Afhankelijk van tijdelijke huisvesting van onderwijzers en leerlingen kan de aanpak naar verwachting medio volgend jaar beginnen.