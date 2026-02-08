Het Groninger Landschap zoekt mooiste natuurfoto’s voor 90-jarig jubileum

Foto: Thijs Glastra

Natuurorganisatie Het Groninger Landschap viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Om deze mijlpaal te markeren, lanceert de organisatie een bijzondere fotowedstrijd waarbij de winnende beelden de jaarkalender van 2027 gaan sieren.

“Ieder jaar brengen we een kalender uit met de mooiste beelden uit de provincie”, vertelt Het Groninger Landschap. “Voor de editie van 2027 roepen we alle natuurliefhebbers en (amateur)fotografen op om hun meest karakteristieke foto’s van de Groninger natuur, het landschap en ons erfgoed in te sturen. Van weidse vergezichten tot intieme natuurdetails: alles is welkom, zolang het de eigenheid van Groningen laat zien.”

Eeuwige roem en mooie prijzen

In totaal worden er dertien foto’s geselecteerd voor de nieuwe jaarkalender. De makers van deze beelden ontvangen sowieso een exemplaar van de kalender. Voor de hoofdprijswinnaar ligt er bovendien een hoogwaardige verrekijker klaar en wordt de winnende foto afgedrukt op dibond. De overige twaalf winnaars ontvangen een waardebon en een afdruk op foam.

De jurering is in handen van directeur Marco Glastra, huisfotograaf Marleen Annema en natuurbeheerder Silvan Puijman. Hun belangrijkste tip? “Stuur foto’s in die de schoonheid van Groningen het jaar rond laten zien. Of het nu een dier, een landschap of een historisch gebouw is: we zoeken beelden die raken.”

Insturen vanaf maandag

De fotowedstrijd gaat officieel van start op maandag 9 februari. Deelnemers hebben tot en met 31 mei de tijd om hun werk in te zenden. Meer informatie over de deelnamevoorwaarden en het insturen is te vinden op de website van Het Groninger Landschap.