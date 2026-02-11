Henk Emmens (BBB) zag Gronings provinciebestuur niet meer zitten, maar is nu wel weer gedeputeerde in Drenthe

Foto via Provincie Groningen

Nog geen jaar geleden gaf Henk Emmens (BBB) aan geen heil te zien in een bestuurspost in het Groninger provinciehuis. Maar sinds woensdagavond is Emmens wel weer gedeputeerde, dit keer in Drenthe. Al ging dat niet zonder slag of stoot in het provinciehuis in Assen.

Emmens werd woensdag benoemd als opvolger van partijgenoot Egbert van Dijk. Die stapte begin december op, omdat Van Dijk een deel van zijn eigen Statenfractie te slap vond rond stikstof en natuurherstel bij de zaak rond een boerderij in Vledderveen.

Vindt Emmens wel ‘ruimte voor afwijkende meningen’ in Drenthe?

Vanuit Gronings perspectief is de nieuwe functie van Emmens opvallend. Emmens was tot begin vorig jaar gedeputeerde in Groningen, maar gaf toen aan geen toekomst meer te zien voor zichzelf in een nieuw provinciebestuur. Hij vond het, naar eigen zeggen, moeilijk om zijn werk te doen omdat hij voortdurend onder een politiek vergrootglas lag en elk woord moest afwegen. Na de val van de oude Groningse coalitie in september 2024 besloot Emmens daarom zelf niet terug te keren in een nieuw provinciebestuur.

Tijdens zijn periode in Groningen lag Emmens meerdere keren onder vuur. Dat had vooral te maken met zijn uitingen en gedrag op sociale media. Zo had hij eerder sympathie getoond voor complottheorieën rond corona en steun betuigd aan Farmers Defence Force in een opmerking over ‘hoogverraad’ bij Europese landbouwsubsidies. Daarnaast kreeg hij in februari 2024 een motie van wantrouwen aan zijn broek na een debat over plannen voor het landelijk gebied. Statenleden vonden dat hij onbetrouwbaar en onprofessioneel bestuurde en feitelijk onjuiste informatie verspreidde.

Ruim kwart Drentse Staten stemt tegen aanstelling Emmens

Het reilen en zeilen van Emmens in Groningen bleef ook in Assen niet onopgemerkt. Zijn voorgestelde benoeming leidde direct tot politieke discussie in Provinciale Staten. Een deel van de oppositie verzette zich tegen zijn komst en uiteindelijk stemden twaalf van de veertig Statenleden tegen zijn benoeming.

Een deel van de Drentse Staten wilde de installatie van Emmens uitstellen, onder meer vanwege een lopend DvhN-onderzoek naar voorganger Van Dijk en de eerder genoemde boerderij. De coalitie en het college van Gedeputeerde Staten steunen Emmens wel en spreken van een ervaren bestuurder met kennis van dossiers en eerdere positieve samenwerking.