Helden van Oranje presenteert line-up voor Koningsdag 2026

Gronings festival tijdens een andere Koningsdag (foto: Marijn Buijse)

Op zondag 26 april viert koning Willem Alexander zijn 59ste verjaardag. Op de Groningse Draftbaan in het Stadspark wordt dat gevierd met een aantal Hollandse artiesten, waaronder Mart Hoogkamer en Frans Duijts.

Verder kunnen bezoekers luisteren naar Yves Berendse, Jannes, Samuel Welten, Immer Hansi, Orgel Joke, Marco Kraats, DJ Maurice en Mental Theo. Naast het hoofdpodium treden er ook artiesten op in de oo’s area, met onder andere Yes-R, Brace en de uit Groningen afkomstige Thyrza.

Het evenement duurt van 17.00 uur tot 01.00 uur. Volgens de organisatie is er plek voor zo’n 15.000 bezoekers. Wie alvast een kaartje wil veiligstellen kan zich registreren voor de voorverkoop. De officiële kaartverkoop start donderdag om 12.00 uur. Alle leeftijden zijn welkom, bezoekers onder de 16 jaar onder begeleiding.