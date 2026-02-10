Heb jij een groen idee? Provincie opent subsidiepot voor Groninger landschap

Foto: Erick Bakker

De provincie Groningen stelt vanaf volgende maand tien miljoen euro beschikbaar voor projecten die het landschap mooier, groener en toegankelijker maken. De nieuwe subsidieregeling ‘Landschapswerkplaats’ loopt tot en met 2028 en biedt financiële steun aan zowel grote als kleinschalige initiatieven.

“Groningers houden van hun omgeving”, schrijft de provincie in een toelichting. “Ze zitten vol met ideeën over recreatie, biodiversiteit en landschap. Deze regeling helpt om die plannen ook echt van de grond te krijgen.” Het budget voor de regeling is afkomstig van Nationaal Programma Groningen en de uitvoering ligt in handen van de provincie.

De subsidie is breed inzetbaar en richt zich op diverse aspecten van het Groningse buitenleven. Zo is er ruimte voor kleinschalige vaarrecreatie, waarbij gedacht kan worden aan faciliteiten voor sloepen, kano’s en SUP-boards. Ook het ontsluiten en herstellen van historische diepen en maren, de aanleg van wandel- en ruiterpaden en het planten van bomen en struiken komen in aanmerking voor een bijdrage. De provincie vergoedt hierbij maximaal 75 procent van de totale kosten.

Ondersteuning bij aanvragen

De regeling vloeit voort uit ‘Toukomst’, een initiatief waarbij inwoners in 2020 maar liefst negenhonderd ideeën instuurden voor de toekomst van de provincie. Bijna de helft van die plannen had betrekking op natuur en landschap. Omdat een officiële aanvraag soms complex kan zijn, biedt de Landschapswerkplaats actieve ondersteuning. Initiatiefnemers kunnen daar terecht voor hulp bij het vertalen van hun creatieve ideeën naar een formele subsidieaanvraag.

Voor de eerste openstelling, die loopt tot 1 oktober 2026, is een bedrag van ruim drie miljoen euro gereserveerd. De regeling is toegankelijk voor diverse rechtspersonen, waaronder stichtingen, verenigingen en overheden. Vanaf 10 maart 2026 gaat de regeling officieel open, waarna aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de provincie.