Haren meest gewaardeerde station van provincie

Foto Andor Heij. Station Haren

Station Haren is in 2025 het meest gewaardeerde station van de provincie Groningen. In de Stationsbelevingsmonitor, in opdracht van ProRail en NS, kreeg het een 7,9.

Daarmee verslaat het Zuidhorn als mooiste station van Groningen. Vorig jaar kreeg station Haren een 7,6. Ook het Hoofdstation is dit jaar gestegen met 0,4 punt, naar een 7,4.

Groningen Europapark werd met een 7,6 beoordeeld door de reizigers. Groningen Noord staat net als vorig jaar op de laagste plek van de gemeente en werd beoordeeld met een 6,6.

Voor de enquête zijn ruim 80,000 reizigers door het hele land heen gevraagd over wat ze van hun station vinden. Alle stations met meer dan 10.000 reizigers per dag één keer per kwartaal beoordeeld. Voor onze gemeente is dat het Hoofdstation. Alle andere stations zijn één keer in 2025 beoordeeld.