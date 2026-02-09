Harddraversvereniging wil getuigen onder ede horen over omstreden teruggevonden contract rond vertrek uit Stadspark

Foto: Geert Koops

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) Groningen stapt opnieuw naar de rechter in een langlopend conflict over haar vertrek van de Drafbaan in het Stadspark. Volgende week behandelt de rechtbank in Groningen een verzoek van de vereniging om drie betrokkenen onder ede te horen over een betwist contract. Volgens de KHRV is het contract waarmee zij haar eeuwigdurende recht op het houden van paardensport zou hebben opgegeven, niet echt.

Jarenlang werd door de gemeente gezegd dat het document niet terug te vinden was en de KHRV beschikte lange tijd alleen over een kopie, vertelt KHRV-bestuurslid Peter Delis in een interview met Victoria Park Wolvega. Volgens die overeenkomst zou de vereniging in 2004 afstand hebben gedaan van haar eeuwigdurende recht om paardensport te bedrijven in het Stadspark. De KHRV betwist dat al sinds 2013. Maar eind vorig jaar kwam het bericht dat het document toch was teruggevonden. Het bestuur van de KHRV kreeg vervolgens inzage in het originele contract. Daaruit zou blijken dat op het origineel geen datum staat, terwijl er op een eerder verstrekte kopie wel een datum stond.

Daarnaast zijn er volgens de KHRV vragen over de handtekeningen onder het contract. Een voormalig KHRV-bestuurslid, van wie de naam onder het document staat, zegt nooit te hebben getekend. Huidig bestuurslid Delis stelt: “Hij zegt gewoon: ik ken dit contract niet. Hij werd ook pas in 2005 voorzitter. Dus hoe komt die handtekening überhaupt onder het contract?”

De vondst van het originele contract is voor de KHRV aanleiding om opnieuw naar de rechter te stappen over de gang van zaken rond het vertrek van de drafsport van de voormalige drafbaan in het Stadspark. In de zomer van 2021 vonden de laatste wedstrijden plaats, waarna de gemeente het terrein in bezit nam om er een evenemententerrein van te maken. Op 16 februari wordt een verzoek behandeld om drie betrokkenen rond het tekenen van het contract onder ede te horen.