Harddraversclub en gemeente tegenover elkaar in rechtbank over omstreden contract rond vertrek drafsport uit Stadspark

Foto: Bas Huybers

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen en de gemeente Groningen stonden maandag, vijf jaar na de laatste paardenkoers op de drafbaan in het Stadspark Groningen, opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. Volgens de harddraversvereniging is het contract waarmee de vereniging afstand deed van het ‘eeuwigdurend recht’ op gebruik van de drafbaan mogelijk vervalst. De vereniging wil daarom dat mensen die het contract uit 2004 zouden hebben ondertekend, onder ede verklaren of dat echt zo is gebeurd.

Jarenlang werd door de gemeente gezegd dat het document niet terug te vinden was en de KHRV beschikte lange tijd alleen over een kopie. Volgens die overeenkomst zou de vereniging in 2004 afstand hebben gedaan van haar eeuwigdurende recht om paardensport te bedrijven in het Stadspark. De KHRV betwist dat al sinds 2013. Eind vorig jaar kwam het bericht dat het document toch was teruggevonden. Een archiefmedewerker verklaarde in de rechtbank dat de gebruikelijke procedures rond vernietiging waren gevolgd, maar onduidelijk bleef waarom het document uiteindelijk bewaard is gebleven.

Het bestuur van de KHRV kreeg vervolgens inzage in het originele contract. Daaruit zou blijken dat op het origineel geen datum staat, terwijl er op een eerder verstrekte kopie wel een datum stond. Daarnaast zijn er volgens de KHRV vragen over de handtekeningen onder het contract. Een voormalig KHRV-bestuurslid, van wie de naam onder het document staat, zegt nooit te hebben getekend.

Waar de KHRV stelt dat er problemen zijn met een contract waarmee afstand werd gedaan van het ‘eeuwigdurend huurrecht’ op de drafbaan, betwist de gemeente volgens RTV Noord en Dagblad van het Noorden of er überhaupt ooit zo’n recht is geweest, dat er geen bewijs is voor een eeuwigdurend huurrecht van de drafbaan. Volgens de gemeente is het verhaal van de vereniging gebaseerd op aannames en ontbreekt onderbouwing.

De rechter beslist over vier weken of er getuigen moeten worden gehoord in de zaak. Mocht de rechter uiteindelijk beslissen dat het ‘opzeggingscontract’ problematisch is en er daadwerkelijk een ‘eeuwigdurend’ huurrecht is op de drafbaan voor de rensportclub, dan wil de harddraversvereniging het asfalt direct van de baan laten slopen en zo snel mogelijk weer wedstrijden organiseren op de baan.