Hanze-studente Pascale wint eerste seizoen van The Winner Takes It All

Foto: Tom Cornelissen voor RTL

Pascale Kuiper, woonachtig in Winsum en studente ‘Jazz Vocals’ aan het Prins Claus Conservatorion, heeft zaterdagavond het eerste seizoen van het RTL-programma The Winner Takes It All gewonnen. In de finale bleef zij als beste over en kreeg zij de hoofdprijs van 100.000 euro.

Aan het begin van de laatste uitzending waren er nog acht kandidaten over, die het in duetten tegen elkaar opnamen. Uiteindelijk bereikten Floor en Pascale de finale. Na hun optredens gaven zowel de jury als het publiek punten. De twintigkoppige jury gaf Pascale meer punten dan Floor. Ook de vakjury, bestaande uit Waylon, Maria Fiselier en René Froger, beoordeelde beide finalisten. Hun cijfers zorgden ervoor dat het verschil verder opliep in het voordeel van Pascale.

Daarmee werd Pascale uitgeroepen tot winnaar van het programma. Zij ontving een geldprijs van 100.000 euro. Ze wil liet weten een deel van het geld te besteden aan een vakantie voor haar ouders. De rest wil ze investeren in haar muzikale toekomst.