Hanze opent zaterdag de deuren tijdens open dag, bezoekers wordt gevraagd niet in de auto te komen

Afbeelding via Hanze

De Hanze opent zaterdag 14 februari de deuren voor duizenden geïnteresseerden tijdens de Open Dag. Bezoekers aan de open dag kunnen gebruik maken van gratis openbaar vervoer.

“Klaar om de liefde van je leven, ofwel je droomstudie, te vinden? Kom langs op Valentijnsdag en ontdek of er een match is”, laat de Hanze weten. Vanaf 10.00 uur zijn vrijwel alle gebouwen en opleidingen te bezichtigen. Of het nu gaat om voltijd bachelor- of Ad-opleidingen (met uitzondering van de dansopleidingen) of diverse deeltijdstudies: overal staan studenten en docenten klaar om vragen te beantwoorden.

Naast de mogelijkheid om rond te kijken, is er een informatiemarkt en worden er doorlopend voorlichtingen gegeven. Geïnteresseerden moeten zich vooraf wel even aanmelden via de website van de Hanze.

Gratis busvervoer

Bezoekers wordt dringend geadviseerd om de auto te laten staan vanwege het beperkte aantal parkeerplaatsen bij de onderwijslocaties. “Het advies is om met de fiets of het openbaar vervoer te komen”, aldus de hogeschool.

Wie zich aanmeldt voor de Open Dag, kan een gratis buskaartje aanvragen. Hiermee kan op zaterdag kosteloos worden gereisd binnen de stad Groningen en van en naar de verschillende P+R-terreinen. Let op: het kaartje is niet geldig voor reizen buiten de stadsgrenzen.

De Open Dag duurt tot 15.00 uur. Het is niet de enige open dag die de Hanze dit studiejaar organiseert. In december gingen de deuren al open van de numerus fixusopleidingen. Op donderdagavond 9 april vindt er een derde open dag plaats.