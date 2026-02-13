Hanze-onderzoeker genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Foto via Hanze

De 33-jarige Allard Roest is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 2026. De onderzoeker van de Hanzehogeschool en extern promovendus aan de RUG hoort bij de tien finalisten van de landelijke publieksprijs. Hij onderzoekt samen met inwoners hoe woonomgevingen beter bestand kunnen worden tegen klimaatverandering.

Roest onderzoekt hoe mensen zelf kunnen helpen om hun buurt aan te passen aan extremer weer. Hij werkt daarbij veel samen met bewoners en jongeren. Via burgerwetenschap kijken deelnemers bijvoorbeeld naar hitte in slaapkamers, regenval en de invloed van tuinen op wateroverlast.

Tuinen en daken blijken belangrijk voor het opvangen van regen en het beperken van hitte. In het experiment ‘Meet-de-regen’ hielden 850 deelnemers vier weken lang bij hoeveel regen er viel en wat zij merkten in hun omgeving. Zo werd duidelijk welke tuinen beter omgaan met extreem weer en wanneer bewoners overlast ervaren. Groene tuinen helpen volgens het onderzoek om hitte en waterproblemen te verminderen.

De winnaar van de Klokhuis Wetenschapsprijs wordt op 8 maart bekendgemaakt tijdens het Science Festival in Nijmegen. Daarvoor presenteren alle genomineerden hun werk in een uitzending van Het Klokhuis, waarna het publiek kan stemmen.