Hanze blikt tevreden terug op open dag: “Het was lekker druk”

Afbeelding via Hanze

De open dag van de Hanze is zaterdag een groot succes geworden. Duizenden geïnteresseerden brachten een bezoek aan de hbo-instelling om zich te oriënteren op hun toekomst.

“De open dag is heel goed gegaan”, vertelt Hanze-woordvoerder Evanya Breuer. “Het was lekker druk, er hing een goede sfeer en we hadden geluk met het weer: de zon scheen volop.” Vanaf 10.00 uur konden bezoekers kennismaken met het brede aanbod aan voltijd bachelor- en Ad-opleidingen en diverse deeltijdstudies. Studenten en docenten stonden de hele dag klaar om vragen te beantwoorden. Breuer: “De voorlichtingen en de informatiemarkten zaten ontzettend goed vol. En er was voor de bezoekers van alles te doen.”

Match made in heaven

Omdat de open dag dit jaar samenviel met Valentijnsdag, speelde de Hanze daar ludiek op in. De onderwijsinstelling probeerde het gevoel van de dag van de liefde in de campagne richting studiekiezers te verwerken. “Onze studenten stonden hierin centraal, ieder vanuit hun eigen authenticiteit”, legt Breuer uit. “Alles bij elkaar zijn wij dik tevreden over deze editie.”

Hoewel de open dag in februari traditioneel de grootste is, organiseert de Hanze dit studiejaar in totaal drie van deze dagen. De eerste vond al plaats in december, specifiek voor de numerus fixusopleidingen, en voor degenen wie de deuren zaterdag voorbij is gelopen, volgt er op donderdagavond 9 april nog een laatste mogelijkheid om de sfeer te proeven.

Deadline

Voor de studiekiezers die hun studiekeuze gaan maken, breken nu belangrijke maanden aan. Voor opleidingen met een numerus fixus of een selectieprocedure is de uiterste aanmelddatum van 15 januari inmiddels verstreken. Toekomstige studenten die in september willen starten met een reguliere opleiding zonder selectie, hebben nog iets langer de tijd. Voor hen ligt de uiterste deadline op 1 mei aanstaande.