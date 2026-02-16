Handtekeningen gezet voor bouw nieuwe ACLO op Zernike

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De bouw van het nieuwe ACLO-sportcentrum kan komend voorjaar gaan beginnen. De aannemers en onderwijsinstellingen hebben vrijdag hun handtekening gezet onder het bouwcontract.

De voorbereidende werkzaamheden aan de noordzijde van het huidige sportcomplex zijn al een tijdje bezig. Als alles volgens planning verloopt, begint de daadwerkelijk bouw komend voorjaar en duurt ongeveer twee jaar.

Het nieuwe sportcomplex komt direct ten noorden van het bestaande sportcomplex. Dit complex van eind jaren zestig wordt vervangen, want het is te klein, vreet energie en heeft niet alle moderne voorzieningen. In het nieuwe sportcentrum worden de bestaande drie sporthallen vervangen. Daarnaast wordt de ruimte voor fitness en spinning verdubbeld, komt er een extra squashbaan en wordt de klimwand vergroot.

De atletiekstrook en het voetbalveld die voor de bouw moeten wijken, komen na afronding van de nieuwbouw terug op het groene voorterrein van het sportcentrum, samen met de padel- en beachvolleybalvelden.