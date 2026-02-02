Handreiking moet gezinnen beter ondersteunen tijdens detentie

Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

In Nederland groeien elk jaar ongeveer 28.000 kinderen op met een ouder in de gevangenis. Een nieuwe handreiking moet gevangenissen helpen om tijdens detentie meer aandacht te hebben voor gezinnen en kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat detentie van een ouder grote gevolgen kan hebben voor kinderen. Zij hebben vaker last van stress en onzekerheid. Tegelijkertijd biedt detentie ook ruimte om te werken aan contact met het gezin en een betere terugkeer in de samenleving.De handreiking, getiteld ‘Gezinsgericht werken in detentie’, is bedoeld voor medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en samenwerkingspartners.

Het document geeft praktische richtlijnen om tijdens detentie aandacht te hebben voor ouderschap, gezinscontact en de veiligheid van kinderen. De handreiking beschrijft onder meer het belang van kindvriendelijk bezoek, vaste aandacht voor gezin tijdens detentie en scholing van personeel. Doel is om schade voor kinderen te beperken en de kans te verkleinen dat ouders na detentie opnieuw in de fout gaan.

Het onderzoek dat aan de handreiking ten grondslag ligt, is uitgevoerd onder leiding van Simon Venema. Hij is coördinator onderzoek bij Verslavingszorg Noord-Nederland en verbonden aan het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg van de Hanze.Voor het onderzoek zijn meer dan 100 interviews gehouden met gevangenismedewerkers, ouders in detentie, verzorgers en kinderen. Het onderzoek vond plaats in meerdere penitentiaire inrichtingen, waaronder in Almelo, Leeuwarden, Veenhuizen en Zaanstad.