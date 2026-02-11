Half miljoen euro subsidie voor onderzoeksproject VNN

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft een subsidie van een half miljoen euro gekregen voor een onderzoeksproject. Het geld komt van ZonMw.

ZonMw is een organisatie die onderzoek in de gezondheidszorg programmeert en financiert. Het geld gaat naar een onderzoeksproject naar verslavingspreventie. Daarin staat de nieuwe aanpak van VNN centraal: het streven om in elke gemeente een vast pakket aan preventiemaatregelen neer te zetten.

Zo’n pakket bestaat uit minimaal zes goed onderbouwde interventies op verschillende leefgebieden. Preventie, zegt VNN, is het meest effectief wanneer deze in meerdere domeinen tegelijk wordt ingezet, zoals op school, in de vrije tijd en in de buurt.

Nog steeds zijn er jongeren die hun weg naar hulp niet vinden, ondanks inspanningen van verschillende partijen. Zo krijgen verslavingsproblemen de tijd om zich te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om alcohol, roken en drugs, maar ook om vapen, gamen, gokken en smartphonegebruik. Met de nieuwe aanpak moeten jongeren eerder, vaker en effectiever bereikt worden.

Het onderzoeksproject draagt bij aan het versterken van verslavingspreventie op lokaal en landelijk niveau, en helpt verslavingsproblematiek te voorkomen. Aanvrager en onderzoeker Kor Spoelstra noemt de subsidie ‘een mooie impuls om te onderzoeken welke preventieve interventies werken, voor welke specifieke groepen jongeren, en onder welke omstandigheden’.