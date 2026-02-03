Grote openbare en christelijke scholenkoepels in Stad onderzoeken bestuurlijke samenwerking

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Christelijke Scholengemeenschap Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen overwegen een bestuurlijke samenwerking. Onder meer dreigende personeelstekorten, veranderende aantallen leerlingen en huisvesting zouden daar de redenen voor zijn.

Onderwijswethouder Carine Bloemhoff maakte de plannen deze week bekend aan de gemeenteraad. Volgens Bloemhoff willen de twee scholenkoepels de komende tijd onderzoeken hoe ze ‘met behoud van identiteit’ in de toekomst samen verder kunnen gaan: “De komende periode worden daartoe de kansen, risico’s en randvoorwaarden in beeld gebracht. Het belang van leerlingen en de continuïteit van goed onderwijs staan daarbij uiteraard centraal.”

Bloemhoff stelt dat een samenwerking tussen de schoolbesturen de beide grote scholenkoepels voor basis- en voortgezet onderwijs (samen veertig scholen, bijna 20.000 leerlingen en meer dan 2.500 medewerkers) kan helpen bij ‘grote opgaven in het onderwijs’: “Denk aan personeelstekorten, passend en inclusief onderwijs, onderwijshuisvesting, veranderende leerlingaantallen en de samenwerking met partners. Bovendien biedt dit concrete kansen om expertise te bundelen, ondersteunende diensten kwalitatief beter te organiseren en investeringsruimte beter te benutten.”

De samenwerkingsplannen bevinden zich voorlopig nog in de onderzoeksfase. Wanneer dit klaar is, spreken ook het gemeentebestuur en de raad zich nog uit over de eventuele voorwaarden van de samenwerking. Wanneer de schoolbesturen daadwerkelijk zouden kunnen gaan samenwerken, is nog niet bekend.