Gronings Kamerlid Julian Bushoff wil meer AED’s en burgerhulpverleners

Bushoff en zijn collega Mirjam Bikker (ChristenUnie) komen met een voorstel voor meer defibrilators en het werven van burgerhulpverleners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare wijken.

Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is aan burgerhulpverleners, zoals in de wijk Beijum. In veel ‘armere’ wijken zijn er te weinig publiek toegankelijke AED’s en voldoende getrainde burgerhulpverleners die snel kunnen handelen bij een hartstilstand. Doordat vrijwilligers al vóór de komst van de ambulance starten met reanimeren is de overlevingskans bij een hartstilstand toegenomen van 9 naar 23 procent. Elke dag krijgen ongeveer 45 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Bushoff en Bikker willen dat er ruim 1 miljoen euro wordt vrijgemaakt om alle gemeenten van voldoende AED’s te voorzien en aan te sluiten op HartslagNu. Dat is een landelijk oproepsysteem waarbij getrainde burgerhulpverleners direct een alarm ontvangen bij een hartstilstand in hun omgeving. Daarnaast moet 200 duizend euro gereserveerd worden voor een landelijke campagne om het netwerk van hulpverleners op peil te houden. Er zijn nog 25 duizend vrijwilligers nodig om ervoor te zorgen dat elke buurt een burgerhulpverlener heeft.

Julian Bushoff: “Kwetsbare wijken zijn vaak slechter voorzien van AED’s en burgerhulpverleners, terwijl daar de gezondheidsproblemen groter zijn.” De Hartstichting ondersteunt het voorstel van Bushoff en Bikker