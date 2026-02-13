Gronings bedrijf achter Olympisch succes?

Het zijn grote namen die langskomen bij Groothuis aan de Pop Dijkemaweg in Stad: Jutta Leerdam, Jenning de Boo en Merel Conijn. Groothuis stond vroeger vooral bekend om orthopedische schoenen. Maar tegenwoordig staan ze vooral bekend om hun op maat gemaakte schaatsschoenen.

“We bestaan als orthopedisch schoenmakerij al 130 jaar, maar de laatste 25 jaar hebben we ons gespecialiseerd in custom-schaatsschoenen”, zegt Dennis Groothuis (33), die samen met zijn tweelingbroer Sander de vierde generatie vormen van het bedrijf. “En dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby.”

De tweeling werkt al 21 jaar mee in het bedrijf. Het maken van vooral schaatsschoenen was eigenlijk geen keuze, zegt Dennis. “Onze vader vond het een keer leuk om te schaatsen en daarvoor een schoen te maken. En vanuit daar zijn er meer mensen naar ons toegekomen.”

Inmiddels werken er, naast de familie Groothuis, ook drie andere werknemers. Ze zorgen er samen voor dat schaatsschoen goed bij de schaatser past. Dennis: “Over het algemeen is de pasvorm gewoon goed en dat komt best wel nauw met schaatsen. Het gaat echt om millimeterwerk. Hoe beter de schoenen aansluiten, hoe meer gevoel schaatsers krijgen bij het schaatsen. En over het algemeen gaan ze daar harder door.”

Maar is het succes van sommige Nederlandse schaatsers dan alleen toe te schrijven aan de kwaliteit van de schoenen? “Het maakt wel een verschil, maar uiteindelijk moet de sporter het wel zelf doen.”