Groninger Studentenbond doet na veertien jaar weer mee aan verkiezingen op Hanze

De Groninger Studentenbond voor het gebouw van DUO.

De Groninger Studentenbond (GSb) doet vanaf dit jaar weer mee aan de verkiezingen voor de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) van de Hanze. Het is voor het eerst in veertien jaar dat de bond weer een gooi doet naar zetels binnen de hogeschool.

De directe aanleiding voor de terugkeer zijn de zorgen over de grootschalige hervormingen die op de Hanze doorgevoerd gaan worden. De GSb wil via de medezeggenschap directe inspraak krijgen op dit proces. “Het is aan ons om deze reorganisatie in goede banen te leiden”, zegt Hanzestudent en GSb-kandidaat Djawi de Boer.

Compacte organisatie

Eerder dit jaar werd bekend dat de Hanze haar organisatie ‘compacter’ wil inrichten. Hierbij verdwijnen de huidige ‘schools’ en worden opleidingen ondergebracht in zes thematische clusters. Volgens de Hanze is de huidige opzet te versnipperd, wat de bestuurbaarheid en de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek bemoeilijkt. De herinrichting moet volgend jaar van start gaan.

Hoewel de hogeschool benadrukt dat er geen bezuinigingsdoelstelling aan de plannen ten grondslag ligt, hint de instelling wel op een mogelijke krimp van het personeelsbestand: “Mocht het compacter organiseren leiden tot minder benodigde inzet van medewerkers, dan kan dat met natuurlijk verloop worden opgevangen.”

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) is het hoogste inspraakorgaan van de Hanze. Je kunt het vergelijken met de ‘gemeenteraad’ van de hogeschool. In de raad zitten achttien leden: negen studenten en negen medewerkers.



Zij praten namens alle studenten en docenten met het College van Bestuur over belangrijke onderwerpen, zoals de begroting, de kwaliteit van het onderwijs, verbouwingen en ingrijpende reorganisaties. De raad heeft op veel punten instemmingsrecht; dat betekent dat het bestuur bepaalde plannen pas mag uitvoeren als de raad er ja tegen zegt. Eén keer per jaar mogen studenten stemmen wie hen in deze raad gaan vertegenwoordigen.

‘Altijd en overal’

De GSb stelt dat de plannen, die door de bond consequent een ‘reorganisatie’ genoemd, waar de Hanze spreekt van een ‘herinrichting’, te belangrijk zijn om aan de zijlijn te blijven staan. De bond wil de ervaring die zij de afgelopen jaren opdeed in de medezeggenschap van de RUG nu ook inzetten op het hbo om de onderwijskwaliteit en studentenrechten te waarborgen.

Djawi de Boer plaatst kritische kanttekeningen bij de belofte van het College van Bestuur (CvB) dat studenten minimale gevolgen zullen ondervinden: “De informatievoorziening laat nu al te wensen over. Het CvB belooft dat de reorganisatie studenten niet raakt, maar de meeste studenten weten nog niet eens in welk cluster hun studie geplaatst wordt. Wij staan erop dat de werkdruk niet wordt afgewenteld op studenten en docenten.”

Tegengas

De HMR bestaat momenteel uit de studentenfracties HSV en Lijst Sterk, die samen negen zetels bezetten. De overige negen zetels zijn voor het personeel. De GSb denkt een unieke positie te kunnen innemen door hun landelijke netwerk via de LSVb en hun vermogen om ook buiten de raadskamers actie te voeren.

“Wij zijn niet alleen in achterkamertjes of tijdens de campagne actief, maar altijd en overal”, stelt GSb-voorzitter Jan Bała. “Wij hebben de capaciteit om ook buiten de medezeggenschap actie te voeren, zoals we eerder deden bij de langstudeerboete en de discussie rond stagevergoedingen.”