Groninger ondernemer wil oude pannekoekschip behouden

Het oude pannekoekschip moet behouden blijven volgens ondernemer en schipper Jan Kruisinga. Het ligt nu ongebruikt in het Schuitendiep. Het nieuwe restaurant heeft een plek gekregen aan de Oosterhaven. De gemeente wil het oude schip opkopen en slopen.

De sloop zou de gemeente veel geld kosten en zorgen voor wekenlange stremming van het Schuitendiep. Volgens Jan Kruisinga gaat het om een uniek stuk maritiem erfgoed wat nog goed gebruikt zou kunnen worden. Door middel van renovering van het schip zou hij weer onder de zeilen kunnen, vindt Kruisinga. Het schip moet drie beweegbare en drie vaste bruggen passeren om bij het open water van het Reitdiep uit te komen. “Dan ligt de wereld aan je voeten”, aldus Jan Kruisinga.

Het schip De Verandering is een zeilklipper, die van stapel liep in 1910 bij de gerenommeerde werf Duijvendijk in Lekkerkerk. Het is één van de grootste zeilklippers die voor de binnenvaart is gebouwd. Het schip is 116 jaar oud. Volgens Kruisinga is dat tamelijk uniek.

Het schip werd sinds de jaren 80 als pannekoekschip gebruikt en is in een tijdcapsule bewaard gebleven. Hierdoor kan het schip makkelijker teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat.