Groninger Museum opent nieuw platform voor en door jongeren

Foto: Joris van Tweel

Het Groninger Museum lanceert een nieuw platform door en voor jongeren, genaamd REFRAME. Daarmee wil het museum meer jongeren aantrekken.

Iedereen tussen de 18 en 28 jaar is welkom bij de activiteiten en kan onderdeel worden van de community. Jongeren krijgen hiermee een ontmoetingsplek én een actieve stem binnen het museum. Het Groninger Museum ervaart, net als veel andere musea, dat jongeren de weg naar het gebouw niet goed weten te vinden.

In plaats van te bepalen wat jongeren zou moeten aanspreken, legt het museum de vraag direct bij de doelgroep. Zes jongerenambassadeurs krijgen de ruimte om hun ideeën en ervaringen te vertalen naar een nieuw platform. De officiële aftrap is op vrijdagavond 13 maart met REFRAME NIGHT: HIP HOP IS. Een avond die aansluit bij de tentoonstelling Hip Hop is, en in het teken staat van kunst, dans, muziek en ontmoeting.

Herkenbare thema’s komen aan bod, zoals keuzes maken over de toekomst, sociale relaties, identiteit en zelfbeeld, en prestatiedruk. Vanuit deze perspectieven onderzoeken de jongerenambassadeurs hoe kunst in het Groninger Museum kan raken aan hun eigen belevingswereld en aanleiding kan zijn voor gesprek en reflectie.