Groningen wil snel nieuwe wet voor gezonder eten

Foto via Provincie Groningen

De provincie en de gemeente Groningen willen dat er snel een landelijke Voedselwet komt. Met zo’n wet denken ze dat gemeenten meer kunnen doen om inwoners gezonder te laten leven.

Tijdens een netwerkbijeenkomst in Den Haag gaven gedeputeerde Pascal Roemers en wethouder Manouska Molema een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen aan Jan Anthonie Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit rapport laat zien wat gemeenten nu al kunnen doen om gezondheid beter mee te nemen in hun plannen. Maar de provincie en de gemeente is nieuwe wetgeving nodig. Gemeenten mogen nu nog te weinig doen om invloed te hebben op de plekken waar mensen eten kopen en eten. Daardoor blijft het lastig om ziekte te voorkomen en gezondheidsverschillen kleiner te maken.