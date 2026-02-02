Groningen was vorig jaar de enige provincie met bevolkingskrimp, maar Stad blijft groeien

Foto Chris Bakker. Drukte Bevrijdingsfestival;.

Groningen was vorig jaar de enige provincie waar het aantal inwoners is gedaald. Dat terwijl de bevolking in Nederland als geheel juist groeide. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemeente Groningen daarentegen zag juist groei in de bevolking.

Volgens het CBS daalde de bevolking van Groningen met 2,2 inwoners per duizend inwoners. In 2024 was er nog groei. De krimp in Groningen heeft meerdere oorzaken. In veel gemeenten overlijden meer mensen dan er kinderen worden geboren. Dat speelt in bijna alle Groningse gemeenten. Daarnaast speelt het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een rol. Statushouders schrijven zich vaak eerst in bij de gemeente Westerwolde en verhuizen later naar andere plekken in Nederland. Deze gemeente had daardoor de sterkste bevolkingsafname van Nederland.

In de gemeenten Groningen werden meer baby’s geboren dan er mensen overleden. In de rest van Groningen was sprake van een negatieve natuurlijke aanwas. Buitenlandse studenten zorgen in Stad ook voor flinke bevolkingstoename. Binnenlandse verhuizingen, met name van studenten, zorgde juist voor vertrek uit onze gemeente.

Hoewel de gemeente Groningen relatief veel groeide ten opzichte van de rest van de provincie, blijft de groei van Stad in vergelijking met andere grote steden juist achter. Alleen Almere (13 per duizend inwoners), Amsterdam (9) en Breda (7) groieden sterker dan het landelijke gemiddelde (5). Ook Amsterdam groeit, vooral door buitenlandse migratie. Breda vooral door verhuizingen vanuit andere Nederlandse gemeenten. Ook in Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Den Haag lag de bevolkingsgroei vorig onder het landelijke gemiddelde.