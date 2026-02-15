Groningen staat stil bij vier jaar oorlog in Oekraïne: “Eenheid tonen is belangrijker dan ooit”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Met een mars door de binnenstad, toespraken en muziek wordt op zondag 22 februari stilgestaan bij het feit dat de grootschalige oorlog in Oekraïne vier jaar geleden begon. De dag wordt georganiseerd door Stichting De Sociale Brigade. Volgens Willemijn Kemp is eenheid tonen met Oekraïne belangrijker dan ooit.

Willemijn, wat gaat er volgende week zondag gebeuren?

“Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen. De bedoeling is dat we de Grote Markt in de middag transformeren in twee zones. Een gebied waar je, zoals wij gewend zijn, in vrede kunt leven en een deel waarbij je ervaart hoe het is om in een oorlogsgebied te zijn. Voor de duidelijkheid: er zijn geen luchtalarmen of tanks, maar we willen de gevolgen van de oorlog tastbaar maken. Denk aan de kou en het donker: hoe is het om te leven zonder elektriciteit, aardgas en water? Welke attributen heb je dan nodig om te overleven?”

Jullie willen mensen dus beide kanten laten ervaren?

“Precies. Maar dat is niet het enige. Het programma begint om 15.00 uur met een ‘Mars voor Iedereen’ door de binnenstad. Daarbij zal dezelfde route als vorig jaar gevolgd worden. Aansluitend zijn er toespraken op de Grote Markt. Burgemeester Roelien Kamminga zal spreken, evenals een afgevaardigde van de Oekraïense ambassade. Ook zijn er muzikale en artistieke optredens door Oekraïense kinderen en artiesten die door de oorlog gevlucht zijn en nu in Groningen verblijven. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met eten en drinken van Ukraine Food.”

Ook Oleksii Anulja komt spreken hè?

“Dat klopt. Hij was een bekende kickbokskampioen in Oekraïne en werkte voor de oorlog als beveiliger van hoge politici. Na de inval sloot hij zich aan bij de special forces. Tijdens een operatie aan het oostfront werd hij gevangen genomen en heeft hij ongeveer tien maanden vast gezeten. Zijn boodschap volgende week zal vooral gaan over het belang van een overwinning. Hij vindt dat alle krijgsgevangenen vrijgelaten moeten worden en dat Oekraïne zelf moet kunnen beslissen over haar grondgebied, zonder inmenging van Rusland of Amerika. Hij waarschuwt ook voor het gevaar van het opgeven van de Donbas; voor hem is dat geen optie. Hij vindt dat Europa veel strenger moet acteren. Het inkrimpen van Oekraïens grondgebied is volgens hem simpelweg het begin van het einde.”

Jouw eigen leven is de afgelopen vier jaar ook enorm veranderd door je werk met De Sociale Brigade….

“Onlangs waren we weer in Oekraïne. Het viel me op dat de blijdschap over onze komst groter was dan ooit. Wat we gemerkt hebben is dat de komst van mensen die hulpgoederen komen brengen, de inwoners hoop en veerkracht geeft. Het sturen van hulpgoederen blijft ook ontzettend belangrijk. Als we de situatie niet laten kantelen in het voordeel van Oekraïne, is het alternatief rampzalig. Welke afspraken je ook maakt over een eventuele vrede, Rusland zal ervan afwijken. Dat zou voor Europa kunnen betekenen dat we rekening moeten houden met twintig miljoen extra vluchtelingen. En wat ik extra wil benadrukken is dat De Sociale Brigade bestaat dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Iedereen doet op zijn of haar manier zijn best. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar.”

Waar hoop je volgende week op?

“Ik hoop dat er, net als vorig jaar, ontzettend veel mensen meelopen. Inwoners uit de hele regio, Groningen, Drenthe en Friesland, zijn van harte welkom om de Oekraïense gemeenschap een hart onder de riem te steken. Laten we samen laten zien dat we sterk staan.”

De mars begint op zondag 22 februari om 15.00 uur op de Grote Markt. Meer informatie is te vinden op de website van De Sociale Brigade.