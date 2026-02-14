Groningen op het puntje van de stoel voor Jenning de Boo: “Hij mag heel trots zijn”

Juichen voor Jenning de Boo. Foto: Sara van de Lustgraaf

Op diverse plekken in de gemeente zaten schaatsliefhebbers zaterdagmiddag ademloos voor de buis om de verrichtingen van Jenning de Boo op de Olympische 500 meter te volgen. Zij zagen hoe De Boo een fractie tekortkwam tegen Stolz, maar de overheersende emotie is trots. “Met twee zilveren plakken mag hij heel trots zijn.”

Een van de plekken waar de spanning voelbaar was, was bij IJsvereniging Groningen. In een speciaal afgehuurd zaaltje keken leden en liefhebbers gezamenlijk naar De Boo, die lang geleden bij de ijsvereniging het schaatsen leerde. “Daar kwamen flink wat mensen op af”, vertelt verslaggever Sara van de Lustgraaf. “Veel kinderen keken met gespannen koppies toe. Bij het uitkomen van de laatste bocht was er even het gevoel dat het goud binnen handbereik was. Maar de Amerikaan was uiteindelijk toch sneller.” Van teleurstelling was echter geen sprake. “Het dak ging er misschien niet helemaal af, maar daar zijn we misschien te veel Groningers voor: de nuchterheid wint het dan.”

Duimen bij de laptop

Annie Postma uit de stad, schaatsliefhebber pur sang, bevond zich tijdens de race op een evenement in de binnenstad. Dat hield haar niet tegen om de laptop op te starten. “We hebben met een groepje naar de races zitten kijken. Van tevoren had ik uitgezocht hoe laat de Nederlandse schaatsers aan de start zouden verschijnen. Eerst naar Joep Wennemars, die een prima 500 meter reed, en daarna Jenning en Sebas Diniz. De wedstrijd van De Boo was smullen; een visitekaartje voor de sport. Normaal kijk ik thuis, maar nu je in de stad met anderen staat te duimen, had dit iets heel bijzonders. Stolz was beter, maar het verschil was kleiner dan ooit. Dat belooft echt wat voor de toekomst. Hij mag sowieso heel trots zijn.”

Progressie

Politicus en sportliefhebber Jim Lo-A-Njoe (D66) zat ook aan de buis gekluisterd. “De progressie die De Boo doormaakt is enorm. Hij hijgt Stolz het hele seizoen al in de nek. Kijk bijvoorbeeld naar de tijden die tijdens de derde World Cup in Heerenveen werden gereden. Stolz noteerde daar een 33,90. De Boo een 34,10. Nu in Milaan, wat in zekere zin ook een laaglandbaan is, zet Stolz een 33,77 op de klokken. De Boo noteert 33,88. Beide heren boeken progressie, maar de verschillen zijn heel interessant.”

Op de vraag of deze Olympische Spelen wellicht beter volgend jaar hadden kunnen plaatsvinden is Lo-A-Njoe duidelijk: “Als je ziet hoe De Boo de laatste bocht uit komt, dan ligt hij wat voor op Stolz. Maar je ziet ook dat De Boo wat te ver uit de bocht komt, waardoor hij twee slagen niet volle bak kan rijden. Of dat genoeg was geweest voor goud, dat betwijfel ik, maar ik denk niet dat als de Olympische Spelen in 2027 hadden plaatsgevonden, dat het de situatie wezenlijk anders had gemaakt. Je moet ook niet vergeten dat de concurrentie ook niet slaapt. Zij boeken ook progressie.”

Kardinge

En om het onderwerp politiek aan te vliegen: “De Boo, Bosker en Huizinga zijn ‘lokale producten’. Ze hebben het schaatsen geleerd op Kardinge. Dat inspireert kinderen: op deze dagen kun je kinderen laten zien dat ook zij het kunnen schoppen tot een optreden op de Spelen. Maar dat betekent wel dat we een ijsbaan met een regiofunctie nodig hebben. Dit succes laat zien waarom dat zo belangrijk is.” D66 en het CDA lieten vrijdag weten een huldiging te willen voor De Boo en andere toekomstige olympiërs. Lo-A-Njoe: “Nu Jenning twee keer zilver heeft behaald, is dit een feestje waard. En we moeten ook reëel zijn. Iedereen kent Erben Wennemars. Hij kwam tot twee bronzen medailles op de Olympische Spelen van Turijn. Maar wij hebben Jenning, die twee zilveren medailles heeft gewonnen. Daar kunnen we niet om heen. Overigens lijkt er voor onze motie, die komende woensdag behandeld gaat worden, al veel steun te zijn.”

Inspiratie in de huiskamer

Ook Peter Swart, die naast een groot sportliefhebber raadslid is voor GroenLinks, zat zaterdag aan het einde van de middag met zijn vrouw en twee jonge kindjes voor de televisie gekluisterd. “Een schaatswedstrijd is voor jonge kinderen niet perse het leukste om te kijken. Dus dan moet je het leuk maken. We hadden ze uitgelegd dat ze moesten doen alsof ze Jenning de Boo waren. Dus de starthouding innemen en na het startschot rondjes rennen. Dat werkte heel goed, waardoor ze er affiniteit mee kregen. ‘Ik ben die’, wezen ze alle twee met hun vingertjes naar Jenning, toen hij in beeld kwam.”

Swart: “Het feit dat hij op televisie constant als ‘Groninger’ wordt aangekondigd, is een prachtig uithangbord. Hij is een bron van inspiratie voor een nieuwe generatie. En je ziet ook wat het doet in een winter die wat meer ijs en sneeuw oplevert: er wordt met plezier geschaatst. Zoals de plannen nu zijn krijgt Kardinge een nieuwe ijsbaan. Ik denk dat dit heel goed zou zijn, voor de stad en ook voor de regio.”

Noordlaren

Zelfs op een familieverjaardag in Noordlaren stond de televisie aan. “Mijn schoonvader is helemaal into de sport, dus we hebben met de hele familie gekeken”, vertelt liefhebber Henk Ensing. “Eerst naar de ploegenachtervolging bij de vrouwen en daarna naar de heren op de vijfhonderd meter. Het was geweldig. Hoewel Stolz het goud pakte, mag De Boo met opgeheven hoofd naar huis. En wie weet wat er over vier jaar mogelijk is? Als de Spelen in Frankrijk geen eigen ijsbaan krijgen, is Heerenveen misschien wel in beeld als locatie. Zie je het voor je? De Boo in een kolkend Thialf op zijn eigen thuisbaan? Dat zou toch fantastisch zijn?”

Ensing: “Wij hebben in ieder geval genoten van een fantastische Jenning. Mede ook dankzij van het hele mooie camerawerk: drones, camera’s in pionnen. De beste plek om te kijken is zo ongeveer thuis op de bank. We gaan ook echt genieten van de wedstrijden die nog komen gaan.”