Groningen krijgt vijftig elektrische deelbakfietsen

Groningen krijgt per 1 maart vijftig elektrische deelbakfietsen. De gemeente heeft aanbieder Moby hiervoor een vergunning gegeven.

De deelbakfietsen krijgen elk een vaste standplaats waar de rit moet starten en eindigen. Verder groeit het aantal elektrische deelfietsen en wordt het aantal deelscooters weer op peil gebracht. Bolt stopt als aanbieder van elektrische deelfietsen in de stad. De nieuwe vergunningen hiervoor zijn toegekend aan Voi en Dott. Zij kwamen als beste uit de beoordeling en mogen elk 400 rijwielen beheren.

Check blijft actief op het vlak van elektrische deelscooters en mag uitbreiden van 300 naar 600 deelscooters, omdat concurrent Felyx vorig jaar vertrokken is. Gebruikers van deelfietsen en -scooters kunnen alleen parkeren binnen digitale parkeerzones. Dankzij de vaste standplaatsen blijft de openbare ruimte overzichtelijk en toegankelijk.

Uit een evaluatie van november vorig jaar blijkt dat deelmobiliteit intensief wordt gebruikt en dat digitale parkeerzones zorgen voor minder overlast en een netter straatbeeld.