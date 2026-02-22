Groningen herdenkt vier jaar oorlog Oekraïne met mars door binnenstad (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt is zondag stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Komende dinsdag is het precies vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

‘Stop de oorlog’ staat er met viltstift geschreven op karton. Het wordt gedragen door een kind. Het is een boodschap die zondagmiddag nadrukkelijk naar voren komt. De winter pakte voor Oekraïne in de voorbije weken streng uit, waarbij de temperatuur zowel overdag als ’s nachts onder het vriespunt lag. Rusland maakte daar gebruik van door bewust bombardementen uit te voeren op de energievoorziening, waardoor miljoenen Oekraïners in de kou en in het donker kwamen te zitten.

Om die reden riep Barham Salih, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, afgelopen week nog op tot internationale solidariteit en krachtigere steun voor de inwoners van het land. “Ik ben in deze donkere tijden naar Oekraïne gekomen om mijn solidariteit met de bevolking te betuigen, om te zien hoe UNHCR bijdraagt aan de inspanningen van de regering en om opnieuw te bevestigen dat we Oekraïne in deze moeilijke tijden en daarna zullen blijven steunen”, liet Salih weten.

Onderhandelingen in Genève

Tussen Oekraïne en Rusland vonden afgelopen week vredesonderhandelingen plaats in het Zwitserse Genève. Die onderhandelingen werden woensdag onverwacht snel beëindigd. Rusland sprak van significante vooruitgang. President Zelensky van Oekraïne sprak op sociale media van moeilijke gesprekken die Rusland, volgens hem, probeert te rekken terwijl de gesprekken al in een afrondende fase hadden kunnen zijn. Ondertussen zit Zelensky in een spagaat omdat bemiddelaar de Verenigde Staten de druk bij Oekraïne legt om tot een resultaat te komen.

Mars door de binnenstad

Het programma zondag begon met een mars die gelopen werd door de binnenstad. De mars werd voorafgegaan door een aantal mensen die de Oekraïense vlag droegen. Daarachter mensen met kaarsen en rozen die later bij terugkomst op de Grote Markt op het plein werden gelegd. Daarna volgden er verschillende toespraken. “En laten we eerlijk zijn, wij willen toch ook dat Europa moed toont, haast maakt en Oekraïne helpt. Zonder eerst naar de overkant van de oceaan te hoeven kijken?”, sprak burgemeester Roelien Kamminga de aanwezigen toe. De woorden konden rekenen op applaus.

Tastbaar maken van de oorlog

De mars en het programma werden georganiseerd door Stichting De Sociale Brigade uit Haren. De stichting werd vier jaar geleden opgericht. In eerste instantie om gevluchte Oekraïners, die onder andere werden ondergebracht in Haren, te ondersteunen. Later is men ook hulpgoederen gaan inzamelen, is er een netwerk opgebouwd in Oekraïne en in januari werd er een ambulance naar het land gebracht.

“De bedoeling is dat we de Grote Markt in de middag transformeren in twee zones”, liet Willemijn Kemp van de Sociale Brigade vorige week weten. “Een gebied waar je, zoals wij gewend zijn, in vrede kunt leven en een deel waarbij je ervaart hoe het is om in een oorlogsgebied te zijn. Voor de duidelijkheid: er zijn geen luchtalarmen of tanks, maar we willen de gevolgen van de oorlog tastbaar maken. Denk aan de kou en het donker: hoe is het om te leven zonder elektriciteit, aardgas en water? Welke attributen heb je dan nodig om te overleven?” Om die reden waren er op de Grote Markt verschillende attributen te vinden die met de oorlog te maken hebben.

Naast de toespraak van de burgemeester sprak ook een afgevaardigde van de Oekraïense ambassade en waren er muzikale en artistieke optredens door Oekraïense kinderen en artiesten die door de oorlog gevlucht zijn en nu in Groningen verblijven. Na afloop was er ruimte voor ontmoeting met eten en drinken van Ukraine Food.