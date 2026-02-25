Groningen geniet van lentezon: “Lente houdt komende dagen aan”

Foto: Rieks Oijnhausen

Volle terrassen en drukte op de vlonders bij Dudok: Groningen geniet woensdag volop van de eerste echte voorjaarsdag van het seizoen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis houdt het zachte lenteweer ook de komende dagen aan.

“Bij een aantal terrassen in de binnenstad is het zo druk dat er zelfs wachtrijen staan”, vertelt een fotograaf. “Mensen wachten geduldig tot er een tafeltje vrijkomt.” Niet alleen op de terrassen, maar ook in de parken en op de vlonders aan de Diepenring nemen inwoners het ervan in het voorjaarszonnetje.

Historisch

Hoewel het vandaag lenteachtig aanvoelt, is het geen record. “Op vliegbasis Eelde werd het vandaag 15,7 graden”, vertelt Johan Kamphuis. “Dat is warm, maar niet zo extreem als in 2019. In dat jaar werd het op deze dag 16,7 graden en een dag later zelfs 18,9 graden.” Landelijk was Maastricht woensdag de koploper met 19,7 graden, een temperatuur die op de achtste plek staat van warmste februaridagen sinds het begin van de metingen. “Dus er zijn zeven dagen die nog warmer zijn verlopen. Dus ik denk dat je gerust kunt zeggen dat dit redelijk bijzonder is.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hogedrukgebied ‘Heiko’

De vroege lente wordt veroorzaakt door het hogedrukgebied ‘Heiko’ boven Midden-Europa. In combinatie met een lagedrukgebied bij de Golf van Biskaje wordt er met een zuidelijke stroming zeer warme lucht naar onze regio gevoerd.

Zachte dagen op komst

Ook voor de komende dagen heeft Kamphuis goed nieuws: “De lente houdt min of meer aan. De trend voor de komende tijd is zacht. Morgen, op donderdag, passeert ons een zwak frontje, maar dat stelt niet veel voor. De zon zal zich veelvuldig laten zien. Het hogedrukgebied boven Midden-Europa trekt naar Rusland, maar ondanks dat blijft de zuidelijke stroming in stand. Het wordt morgen zo’n 15 of 16 graden. Op vrijdag zijn er wolkenvelden en zon en wordt het zo’n 15 graden. De dag begint met zonneschijn, maar daarna passeert ons een frontje met wat regen.”

“In het weekend doet de temperatuur een stapje terug maar liggen de waarden met 10 tot 12 graden nog altijd boven het langjarig gemiddelde. We kunnen zeggen dat het weekend storingsgevoelig is, maar dat daarna, met het ontstaan van een nieuw hogedrukgebied boven Midden-Europa richting het Middellandse Zeegebied, de aanvoer van zachte lucht gegarandeerd blijft.”