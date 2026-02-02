Groningen Bereikbaar komt met fotowedstrijd om fietsen in de winter te stimuleren

Foto via Groningen Bereikbaar

Fietsers in Groningen kunnen deze winter meedoen aan de fotowedstrijd Wie Wint’er? van Groningen Bereikbaar. Daarmee maken fietsers in de provincie kans op een prijs en stimuleert de mobiliteitsorganisatie van de gemeente fietsen tijdens de wintermaanden.

Een jury kiest uit alle inzendingen de drie foto’s die het winterse fietsgevoel het beste laten zien.De makers van de drie mooiste foto’s winnen een waardebon van Fotofabriek. Winnaars kunnen kiezen ook kiezen een bon voor fietsaccessoires of reparatie bij een lokale fietsenwinkel.

Fietsers kunnen hun foto uploaden via dit online formulier op de website van Groningen Bereikbaar. Inzenden kan tot en met zondag 1 maart. Om mee te doen moet de foto aan een paar voorwaarden voldoen: de foto is deze winter gemaakt, hij is genomen in of onderweg naar Groningen en de inzender is de fotograaf. Ook moet de foto duidelijk het ‘winterse fietsgevoel’ vastleggen.