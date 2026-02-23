Groep bewoners Nieuwe Kerkhof uit zorgen over verhuizing dagopvang dak- en thuislozen

Een voorbeeld van een daklozenopvang (foto: Joram Krol - joramkrol.com)

Een groep bewoners uit de Hortusbuurt maakt zich ernstige zorgen over de geplande verhuizing van de dagopvang voor dak- en thuislozen van de Spilsluizen naar een gebouw aan de Nieuwe Boteringestraat. Volgens de omwonenden is de nieuwe locatie ongeschikt en brengt de komst van de opvang de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving in gevaar.

Er is al langere tijd ophef over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils. De huidige locatie is te klein en mag na dit jaar niet meer gebruikt worden. Daarom wil de gemeente de opvang verplaatsen naar de Nieuwe Boteringestraat aangewezen als geschikte plek voor een nieuwe dagopvang. Een groep omwonenden ziet dit niet zetten. Zij zijn naar de rechter gestapt en hebben een kort geding aangespannen.

De bewoners willen met de gemeente in gesprek en hebben via hun advocaat vragen gesteld aan de gemeente. Vorige week kwam naar buiten dat de gemeente het verzoek tot gesprek heeft afgewezen en de vragen inhoudelijk nu niet wil beantwoorden. Volgens de gemeente komen de antwoorden in het eindverslag van het participatietraject.

Ongeschikte locatie

Volgens de omwonenden is de locatie, tegenover het Nieuwe Kerkhof, niet geschikt voor een dagopvang. “Deze specifieke plek ligt midden in een dichtbebouwde woonwijk”, aldus de groep in een brief. “Het is een drukbezochte plek waar omwonenden, ouderen, kinderen, studenten en bezoekers samenkomen.” Volgens de groep bewoners staat de verhuizing van de rand van een wijk naar een locatie midden in een wijk haaks op de locatiecriteria.

De omwonenden wijzen ook op ervaringen van bewoners van de bestaande opvang aan de Spilsluizen. Zij noemen bijvoorbeeld openlijk drugsgebruik en drugshandel. Ook voelen sommige mensen zich daar onveilig. “Omwonenden van de nieuwe locatie vrezen dat het vergroten van de opvang, in combinatie met de centrale ligging, voor meer overlast zal zorgen in de openbare ruimte.

Extra eisen locatiekeuze

De groep omwonenden vraagt zich ook af of er genoeg toezicht zal zijn. De zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen in de opvang. Maar volgens de bewoners speelt overlast zich vaak af op straat, rondom het gebouw. Daarnaast is er nog geen integraal veiligheidsplan opgesteld voor de nieuwe locatie, aldus de omwonenden.

Daarnaast benadrukken ze de complexiteit van de problemen van de bewoners. “Uit rapporten van het college blijkt dat het gaat om mensen zonder vaste woonplek of in een sociaal kwetsbare positie, vaak met multiproblematiek zoals psychiatrische aandoeningen, verslavingsproblematiek, schulden en verward gedrag. Volgens een groep bewoners en sectorrapportages is deze problematiek de afgelopen jaren verzwaard, wat extra eisen stelt aan locatiekeuze, het toezicht en de beheersbaarheid.”

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders neemt naar verwachting op 24 maart een besluit over de verhuizing van de dagopvang. De groep omwonenden hoopt dat de gemeente voordat zij een besluit nemen goed kijkt naar de veiligheid, leefbaarheid, handhaving en locatiegeschiktheid.