GroenLinks vindt dat Provincie zich beter moet voorbereiden op extreme regenval: “Dit gaat niet alleen over klimaat, dit gaat over veiligheid’

Foto: 112 Groningen

De provincie Groningen is volgens GroenLinks nog onvoldoende voorbereid op de gevolgen van extreme regenval. Volgens de fractie laat onderzoek zien dat de risico’s sneller toenemen dan de maatregelen die worden genomen.

Een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid laat zien, zo stelt de Statenfractie van GroenLinks, dat de risico’s sneller toenemen dan de genomen maatregelen. De Onderzoeksraad constateert dat veel maatregelen nu te kleinschalig zijn en dat structurele financiering ontbreekt. Dat terwijl overstromingen, wateroverlast, schade aan woningen en kapotte infrastructuur mensen direct in hun dagelijks leven raken, zegt GroenLinks-Statenlid Gerie Ebeltjes: “Dit gaat niet alleen over klimaatbeleid. Dit gaat over veiligheid: over de vraag of je huis, je straat en je buurt bestand zijn tegen extreme regen.”

GroenLinks vraagt daarom wanneer het provinciale klimaatadaptatiebeleid wordt vernieuwd en hoe veiligheid daarin een centrale rol krijgt. Daarnaast wil de partij weten of gemeenten voldoende worden ondersteund bij het actualiseren van hun ‘klimaat-stresstesten’, bedoeld om inzicht te krijgen in plekken waar kwetsbaarheden samenkomen. Denk aan oude woningen, lage inkomens en gebieden met grote kans op wateroverlast.

Volgens GroenLinks zijn losse projecten, zoals groene schoolpleinen en vergroening van bedrijventerreinen, nuttig maar onvoldoende om grote risico’s te verkleinen. De partij pleit voor samenhangende maatregelen, zoals betere waterberging, een andere inrichting van kwetsbare gebieden en een sterkere rol van bodem en water bij ruimtelijke keuzes. Tot slot roept GroenLinks het college op om bij het Rijk en binnen het Interprovinciaal Overleg te pleiten voor meer middelen en duidelijke landelijke afspraken.