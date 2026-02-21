GroenLinks-PvdA pleit voor ‘energievernuftige’ ijsbaan; VVD wil geen trainingen na 22.00 uur als stip op de horizon

Foto: Rieks Oijnhausen

Op woensdag 18 maart gaan de inwoners van Groningen naar de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop naar deze verkiezingen organiseert OOG Sport een reeks verkiezingsdebatten. Zaterdag vond het eerste debat plaats, waarbij lijsttrekkers Irene Huitema (GroenLinks-PvdA) en Rik Heiner (VVD) aanschoven.

“Sinds ik in Groningen woon, ben ik niet op mijn allersportiefst”. vertelt Huitema eerlijk. “Maar ik lig wel regelmatig op een yogamatje.” Ook Heiner is niet aangesloten bij een vereniging, maar is wel actief: “Ik vind het heerlijk om te wielrennen, bijvoorbeeld richting Zoutkamp. Dat vind ik prachtig. Maar ik loop ook hard of neem in de zomermaanden een duik in openluchtzwembad de Papiermolen.”

Toegankelijkheid en zwemveiligheid

De rode draad in het programma van GroenLinks-PvdA is toegankelijkheid. Huitema: “Geen enkel kind of volwassene zou aan de zijlijn moeten staan omdat ze vanwege geldgebrek niet kunnen sporten. Wij vinden het echt belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten. Dat geldt voor de clubs, maar ook voor sporten in de openbare ruimte; daar moeten volop mogelijkheden zijn.”

Daarnaast wil haar partij zich inzetten voor een specifiek veiligheidsthema: een spoedcursus ‘hoe red ik mij als ik in het water val’. Huitema: “We wonen in een waterrijke provincie. Ik ben opgegroeid in een tijd dat er nog schoolzwemmen was, waardoor ik weet wat ik moet doen als ik in het water terechtkom. Maar schoolzwemmen is verdwenen en veel kinderen gaan tegenwoordig niet meer op zwemles. En overal is water: denk aan de diepen in de binnenstad of de kanalen in de wijken en dorpen. Daar wil ik mij sterk voor maken.”

Vrijwilligers en capaciteit

De VVD wil de breedtesport vooral een hart onder de riem steken door de randvoorwaarden te verbeteren. Heiner: “Het grote probleem voor verenigingen is het tekort aan vrijwilligers. Je krijgt clubs zonder bestuursleden. Mensen willen wel consumeren, maar niets terugdoen, terwijl vrijwilligers essentieel zijn voor het voortbestaan van een club. Daarom willen wij een database opzetten waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven, zodat verenigingen gericht kunnen zoeken naar een match.”

Ook de capaciteit in de stad is een heet hangijzer. De VVD heeft hierin een duidelijke ‘stip op de horizon’. Heiner: “We willen zoveel capaciteit aan velden en hallen toevoegen dat niemand ’s avonds om 22.30 uur nog hoeft te trainen. Trainingen moeten echt voor 22.00 uur zijn afgerond. Nu komt dit helaas nog wel voor, omdat de capaciteit beperkt is.” Huitema herkent dit “luxe probleem”: “De stad groeit en mensen willen volop sporten. Ik denk bijvoorbeeld aan een badmintonvereniging die altijd klein was, maar nu ineens veertig man op de wachtlijst heeft. Je hebt niet zomaar nieuwe gebouwen klaar, dat is een enorme uitdaging waarbij de gemeente een ondersteunende rol moet hebben.”

Heiner ziet een oplossing in een betere planning: “Nu zie je dat jongeren uit Beijum in Ten Boer moeten trainen omdat daar toevallig nog een plekje is. Dat maakt het voor kinderen ingewikkeld om te blijven sporten. Waar we naar toe moeten is dat we bij grote gebiedsontwikkelingen veel sneller in gaan tekenen waar een sportfaciliteit komt. Nu doen we dat voor supermarkten, maar een sportaccommodatie wordt pas ingetekend als het plan bijna klaar is. Dat is niet goed.”

Kardinge

Bij sport in Groningen komt ook de Vitaliteitscampus Kardinge ter sprake. Huitema benadrukt dat er een volwaardige ijsbaan moet komen: “Maar dan wel eentje die technisch vernuftig is. Geen oude systemen die energie opslurpen, maar een baan die zo energieneutraal mogelijk is. Omdat de baan een regiofunctie heeft voor de hele provincie, hebben we een bedrag gevraagd aan de provincie. Zij staan daar gelukkig positief in, en ook extern komen er subsidies om de plannen mogelijk te maken.”

Ook de topsport (Donar en Lycurgus) krijgt een plek op Kardinge. Huitema: “Je zult ontzettend slim moeten zijn in het capaciteitsgebruik: wie zit waar en wanneer?” In Leiden moest de basketbalclub bij de verhuizing naar een nieuwe hal toch een jasje uitdoen. “In Groningen moet het technisch voldoen aan de huidige maatstaven; ik heb er vertrouwen in dat er een goede mix wordt bedacht.”

Heiner maakt zich echter zorgen over de plannen: “Wij zijn bang dat de zaal overdag leeg komt te staan omdat hij te groot is. Bovendien speelt Donar nu in Martiniplaza; zij hebben die plek echt eigen gemaakt. De sfeer die je daar vindt, verhuis je niet zomaar. Ook is het cruciaal dat we niet inboeten op het aantal supporters dat we kunnen ontvangen.”

Huldiging Jenning de Boo

Tot slot kwam de discussie over Jenning de Boo aan bod, die in Milaan twee keer olympisch zilver won. Heiner baalt ervan dat een publieke huldiging uitbleef: “Dat is zo belangrijk. Als je dat in het openbaar doet, komen daar jongetjes en meisjes op af die zeggen: ‘ik wil ook een Jenning worden’. De wethouder wees naar het Sportgala en de sportpenningen, maar de kinderen die ik bedoel komen daar niet. Sporten zien, is sporten doen.”