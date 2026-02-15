GroenLinks: “Hortus en Biotoop verdienen plan dat hun huidige waarde erkent”

Foto via Hortus Botanicus Haren

De fractie van GroenLinks roept het college op om bij de toekomstplannen voor de Hortus en de Biotoop in Haren nadrukkelijk onderzoek te doen naar de scenario’s die door de gebruikers zelf zijn aangedragen. Volgens raadslid Tim van de Vendel is de huidige broedplaats van onschatbare waarde. Komende woensdag dient het raadslid een motie hierover over in.

De afgelopen weken is er intensief gesproken over het 25 hectare grote terrein dat sinds 2023 eigendom is van de gemeente. Hoewel er drie gemeentelijke scenario’s klaarliggen, ligt er ook een alternatief plan van beheerder CareX en de bewoners zelf. “In onze motie vragen we het college om heel nadrukkelijk rekening te houden met die eigen scenario’s en deze uit te werken,” zegt Van de Vendel. “We willen weten hoe realistisch het is om de huidige constructie te continueren, vergelijkbaar met het model van het Oude RKZ.”

Herontdekking

Voor Van de Vendel is het gebied meer dan een politiek dossier; de Hortus is ook een plek vol persoonlijke herinneringen. “Toen ik jong was, ging ik er regelmatig met mijn oma naartoe, bijvoorbeeld naar de ijsbeeldententoonstelling. Dat vond ik prachtig”, vertelt hij. Hoewel de plek daarna even van zijn radar verdween, heeft hij de tuinen de afgelopen jaren herontdekt. “De Chinese Tuin en de Laarmantuin zijn ontzettend mooi. Je merkt er nu zoveel positieve energie van vrijwilligers. Zo’n prachtige plek verdient het om gezien te worden en om te kunnen bloeien.”

Kracht van de tijdelijkheid

De Biotoop, gevestigd in het voormalige Biologisch Centrum van de RUG, herbergt inmiddels 180 bewoners en honderden creatieve ondernemers. Van de Vendel is onder de indruk van wat daar in 12,5 jaar tijd organisch is ontstaan. “Eerlijk gezegd kende ik deze plek eerst niet zo goed, maar na diverse bezoeken was ik elke keer weer verbaasd wat ik er zag. Het is een waardevolle plek waar gewoond en gewerkt wordt aan bijzondere initiatieven.”

Volgens GroenLinks is de huidige waarde van de broedplaats lastig in geld uit te drukken, maar juist daar ligt de uitdaging. “Wat is de waarde van die gemeenschapszin? Dat moet onderzocht worden. Wij missen het behoud van die huidige waarde in het wensbeeld dat de gemeente tot nu toe heeft ontwikkeld.”

Geen angst voor moeilijke keuzes

Wethouder Rik van Niejenhuis (Wonen) waarschuwde onlangs dat het plan van de bewoners om ‘moeilijke beslissingen’ vraagt, zowel financieel als op het gebied van woningbouw. Van de Vendel deelt die vrees niet direct. “Er is niks mis mee om moeilijke beslissingen te nemen. Als we er voor kiezen om nieuwe woonflats te bouwen, gaat dat ten koste van de huidige bewoners. Kiezen we voor behoud, dan gaat dat ten koste van reguliere woonruimte dat gerealiseerd kan worden. Maar de biodiversiteit en de creatieve waarde die er nu is, dat ga je niet makkelijk terugvinden. Wat we nu op deze plek hebben is heel erg uniek. Daar sturen we met onze motie op aan.”

Eerste aanzet

De motie wordt komende woensdag behandeld en Van de Vendel verwacht een breed draagvlak in de raad. Toch benadrukt hij dat dit pas het startsein is. “We zijn bezig om een serieus plan te maken voor het gebied waarin we als raadsleden accenten aangeven. De echte beslissingen over deelprojecten, zoals een fietspad langs de tuinen of een nieuwe entree voor de Hortus, volgen pas later, na de gemeenteraadsverkiezingen. Wat we nu doen is een cruciale eerste aanzet waarbij we de wensen van het gebied zelf vooropstellen.”