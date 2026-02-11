Groen licht voor ontwikkeling Healthy Ageing Campus: “Hier ligt een visie die state of the art is”

Foto: Google Maps

Met een tas vol complimenten keert wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag huiswaarts. De visie van de gemeente, samen met het UMCG om het gebied rond het ziekenhuis aan de rand van de binnenstad te transformeren naar een Healthy Ageing Campus kon in de gemeenteraad op veel enthousiasme rekenen. De raadsleden loven de gemeente ook voor het participatieproces dat doorlopen is.

“Ik ben heel blij met alle mooie woorden die zijn gezegd”, zegt Van Niejenhuis aan het einde van de vergadering. “Hiermee gaan we een visie vaststellen waarmee de RUG, het UMCG en wij als gemeente aan een campus gaan werken die echt state of the art is. Het UMCG heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar hoe je zo’n healthy ageing campus moet ontwikkelen. Ze weten wat je moet bouwen om innovatie mogelijk te maken, waar je prettig kunt werken en wonen. En omdat het een locatie is die dichtbij de binnenstad ligt, heb je qua randvoorwaarden goud in handen. Wij als gemeente zijn erg blij met de stappen die genomen zijn: er is een stedenbouwkundigbureau in de arm genomen die heel goed weet welke plekken de aandacht verdienen, hoe je een campus moet realiseren waarmee je gezond gedrag kunt stimuleren, waar je kunt wonen en werken maar ook hoe je inwoners naar deze plek krijgt waar ze bijvoorbeeld een kop koffie kunnen drinken, elkaar kunnen ontmoeten, en dat de verbinding gaat vormen tussen de verschillende stadsdelen.”

DOT en Stadsstrand

In de gemeenteraad is het de afgelopen periode vaker over het plan gegaan. En dan met name over de toekomst van het Stadsstrand en DOT. Naar aanleiding van twee petities en aangenomen moties heeft de gemeenteraad besloten dat het Stadsstrand blijft en dat er onderzoek moet worden gedaan naar de kosten van het behouden van DOT. Vanwege deze ontwikkeling is het gebied ‘Bodenterrein’ losgekoppeld van de rest van het gebied. Daar zijn wel zorgen over. Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Als je de visie voor het overige gebied verder gaat ontwikkelen, dan sluit je wellicht bepaalde mogelijkheden uit. Stel dat DOT op de huidige plek behouden blijft, wat mijn partij graag wil, terwijl er in dit deel van het gebied ook honderd woningen voorzien zijn, dan moeten die woningen ergens anders gebouwd worden. Maar dat kan dan niet meer, omdat de visie voor de rest van het gebied al verder gevorderd is.”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie snapt de zorgen van Moerkerk wel: “Door het Bodenterrein los te knippen kun je spreken van een soort opgeknipte salami-techniek. Maar om eerlijk te zijn: waar op het terrein is dan ruimte om woningbouw toe te voegen? We willen ook de groene corridor niet opofferen.” Moerkerk: “Het gedeelte waar DOT staat is niet groot. Het is een postzegel. Ik ben geen stedenbouwkundige, maar ik denk dat we ons niet moeten beperken tot dit gebied qua woningbouw, maar dat we breder kijken. Als we volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering deze visie vaststellen, dan beperkt dat enorm de mogelijkheden.”

De Stadspartij, die voor de rest enthousiast is over de plannen, krijgt begrip van de wethouder. Van Niejenhuis: “In theorie is het een terecht punt. Maar er zijn wel een aantal dingen relevant. We stellen volgende week een visie vast. Een visie is nog geen plan. We kunnen later van een visie afwijken. Dat gebeurt vaker. Aan de andere kant, door wetgeving, kan in het noordelijk deel van de campus geen woningbouw toegevoegd worden. Wat betreft DOT: daarmee komen we later dit jaar terug naar de raad. De raad beslist later ook over het behoud van DOT.”

“Hele mooie plannen”

Voor de rest is er veel enthousiasme. Rico Tjepkema van de PvdA: “Dit zijn hele mooie plannen. Er is samengewerkt met het UMCG en de RUG. De openbare ruimte wordt opgekrikt. En wat voor ons belangrijk is, is de doorwaarbaarheid van het gebied. Dat gaat er komen. Wij kunnen hier alleen maar blij mee zijn.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Er ligt ook een heel helder communicatierapport. In deze gemeente gaat het vaak over participatie, maar de terugkoppeling op alle 54 reacties en de petitie die bij deze visie uit de omgeving zijn aangedragen, dat verdient een compliment. Wat betreft de natuurwaarde, het is goed dat de ecologische verbindingen in relatie tot het Oosterhamrikkanaal ter harte worden genomen. Het zou heel mooi zijn als we met deze plannen de biodiversiteit in dit deel van de stad kunnen versterken.”

Pleidooi voor meer sport en spel

Ook het CDA is enthousiast. Wel haakt raadslid Jalt de Haan aan op een punt dat door een jonge inwoner is aangedragen op het terrein van sport en spel. “Wij kunnen ons vinden in dit pleidooi voor meer ruimte voor sport en spel. Bij de Vrydemalaan ligt er nu een basketbalveld. Als de ruimte er is, dan zou het mooi zijn als er een extra sportplek gerealiseerd kan worden. Geen gesloten kooi waar je kunt voetballen, maar een open veld, zodat dit ook bijdraagt aan elkaar kunnen ontmoeten. Het schoolplein van de Borgmanschool zou hierin ook een optie kunnen zijn, maar dit is een gesloten terrein. Wellicht moeten we eens in gesprek over het openbaar maken van dergelijke pleinen.” Van Niejenhuis zegt dat hij qua sport en spel wil onderzoeken wat hierin mogelijk is.

De Haan heeft daarnaast nog een aandachtspunt voor wat betreft de veiligheid: “In die visie zitten goede punten. Extra verlichting, een beveiligingsteam van het UMCG dat toezicht houdt maar ook meer mensen in de omgeving die voor de sociale controle zorgen waardoor het veiliger wordt. Dit heeft onze zorgen op dit gebied weggenomen. Wel is de verkeersveiligheid nog een aandachtspunt. Het is goed dat we gaan versnellen om de maximumsnelheid op wegen in de omgeving terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Daarnaast is de uitrit van de parkeergarage Boterdiep nu nog gevaarlijk. Wij hopen dat hier ook goede maatregelen genomen kunnen worden.”

“Plek voor kunstwerken”

Ook is er enthousiasme bij Student & Stad en Partij voor het Noorden. Olivier van Schagen: “Dit zijn goede plannen. Er ontstaat een mooie campus met veel groen. Nu ons voorstel om het Stadsstrand te behouden een meerderheid kreeg, kunnen we hier ook alleen maar voor zijn.” Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden: “Wij denken dat het goed is dat het Bodenterrein apart behandeld wordt. Dat geeft de tijd en ruimte om goed naar DOT te kijken. Met de visie zijn wij erg blij. Met de plannen kan het gebied alleen maar beter worden. Over het groen: de artist impressions laten groen zien. Maar wij vinden dat het nog veel groener kan. Daarnaast staan in het gebied verschillende kunstwerken. Weliswaar zijn deze er niet door de gemeente neergezet, maar deze zouden wellicht weer de ruimte moeten krijgen, dat ze een plek krijgen dat ze weer in het zicht vallen.” De wethouder gaf aan dat kunst een plek houdt; zo wordt bij de noodzakelijke sloop van gebouwdeel ADL2 de bijzondere glaskunst behouden en teruggeplaatst in de nieuwbouw.

Volgende week wordt de visie in de gemeenteraad behandeld. De Stadspartij overweegt een motie voor wat betreft het losknippen van het Bodenterrein, maar Moerkerk wil hier eerst nog over in conclaaf met zijn fractie.