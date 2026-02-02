CDA Groningen presenteert verkiezingsprogramma: gratis sport voor jongeren, rem op betaald parkeren en gratis grofvuil wegbrengen

Jalt de Haan - Foto via CDA Groningen

Het CDA Groningen heeft maandagochtend het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart gepresenteerd. Onder de titel ‘Investeren in de samenleving’ kiest de partij, aldus fractievoorzitter Jalt de Haan, voor een koers van ‘hoopvolle politiek die vertrouwen heeft in de kracht van de samenleving’.

De partij focust flink op sport in haar programma: behoud van de ijsbaan in Kardinge en de aanleg van een roeibaan en een topsporthal, naast de aanleg van extra sportvelden en sportzalen. Ook wil het CDA een 50-meterzwembad bij Kardinge. Voor jongeren wil het CDA onder meer gratis sport bij verenigingen: alle kinderen en jongeren tot 18 jaar moeten kunnen sporten zonder contributie te betalen (maximaal 300 euro per jaar) via een sportpas.

Op het gebied van wonen wil het CDA meer woningen bouwen voor verschillende leeftijdsgroepen: voor jongeren extra woningen op de Zernike Campus en ouderenhofjes voor oudere Stadjers, naast extra woningbouw in dorpen. Ook wil de partij meer onderhoud aan straten, stoepen en fietspaden en minder zwerfvuil en onkruid in wijken en dorpen. Het CDA wil daarnaast dat buurten schoner worden en daarom moet grofvuil weer gratis worden opgehaald.

Verder wil het CDA minder regels voor inwoners, verenigingen en ondernemers. De partij wil procedures vereenvoudigen en meer uitgaan van vertrouwen. Ook wil het CDA de reclamebelasting afschaffen en vervangen door een aanpak samen met lokale ondernemers. Tegelijk stelt de partij dat betaald parkeren moet worden afgeremd en alleen wordt uitgebreid als daar voldoende draagvlak voor is. Ook wil het CDA een gratis bezoekersvergunning, zodat mensen elkaar makkelijker kunnen bezoeken.

Veiligheid noemt het CDA een kerntaak van de gemeente en de partij vraagt daarom om meer handhaving, betere verlichting en maatregelen tegen straatintimidatie, drugsoverlast en wapenbezit. Al het bovenstaande moet worden betaald met minder gemeentelijke uitgaven, want het CDA wil strakker financieel beleid binnen de gemeente. Volgens het CDA moet de gemeente zich richten op kerntaken om kosten te beperken en verdere lastenverhogingen te voorkomen.