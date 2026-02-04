Gratis loophulpmiddelen uitproberen bij Beatrixoord in Haren

Foto via Alinker

Inwoners van de provincie Groningen kunnen de komende maanden gratis een loophulpmiddel uitproberen bij Beatrixoord in Haren. Het revalidatiecentrum van het UMCG heeft daarvoor onder meer een loopfiets en een zogenaamde ‘framerunner’ voor volwassenen beschikbaar.

De actie is opgezet door de provincie Groningen, die beter wil begrijpen welke behoefte er is aan aangepaste loophulpmiddelen in Groningen. De hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met lopen.

De loopfiets is driewielig en heeft geen pedalen. De fiets heeft twee wielen aan de voorkant en één kleiner wiel aan de achterkant voor extra stabiliteit. De loopfiets is geschikt voor mensen met evenwichtsproblemen of voor mensen die niet zelfstandig durven lopen.

Daarnaast is er een ‘framerunner’ beschikbaar. Dit hulpmiddel is bedoeld voor mensen die meer tempo willen maken. De framerunner heeft geen pedalen en heeft één wiel voor, twee wielen achter en een borststeun. Het hulpmiddel is speciaal ontworpen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Eenmalig en alleen in Haren

Inwoners van Groningen kunnen de hulpmiddelen eenmalig proberen, met begeleiding en advies van een medewerker. De hulpmiddelen zijn alleen ter plekke uit te proberen en mogen niet mee naar huis worden genomen.

Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via een aanmeldformulier op de website. Na aanmelding kunnen zij terecht op de locatie van UMCG Beatrixoord in Haren. De uitprobeeractie is een proef van drie maanden en vindt alleen plaats in Haren. Mensen die niet naar Haren kunnen komen, of die een andere maat of een ander hulpmiddel nodig hebben, kunnen dit aangeven via dit aanmeldformulier.