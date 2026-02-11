Gratis bomen afhalen bij Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu Groningen sluit het verplantseizoen officieel af op zaterdag 28 februari. Er staan tot die tijd in totaal 13.500 geredde jonge bomen en struiken (zaailingen) te wachten op een nieuw adoptiehuis.

Wie plek heeft voor een boom of struik, kan er eentje afhalen. Vooraf aanmelden is verplicht. Er is keus te over, van wilg tot kardinaalsmuts. Meer Bomen Nu Groningen heeft dit seizoen de handen in een geslagen met de gemeente, onderwijsinstellingen, Groninger Landschap en IVN Natuureducatie. Hierdoor zijn duizenden zaailingen gered van plekken waar ze een slechte overlevingskans hadden. Nu krijgen ze elders een tweede kans.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: www.meerbomen.nu/groningen.