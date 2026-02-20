Gorecht wint inhaalwedstrijd van Drenthina, Helpman onderuit

Foto Andor Heij. De Koepel

Gorecht heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de tweede klasse J. Gorecht won thuis de inhaalwedstrijd tegen Drenthina met 3-0.

Michel Koopman en twee keer Sven Hazewinkel waren de doelpuntenmakers. Gorecht staat derde in 2J op vier punten van koploper Achilles 1894 en één punt van Alcides.

In 3R verloor Helpman thuis met 2-0 van Wildervank. Helpman blijft zesde. Wildervank won maandag ook al van hekkensluiter VV Groningen: 9-0. Wildervank is de naaste belager van koploper Groen Geel. Het gat is vijf punten, maar Wildervank heeft nog een duel tegoed.