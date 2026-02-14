Gorecht wint, Helpman verliest, doelpuntloze stadsderby bij Mamio

Mamio en Lycurgus bleven op 0-0 steken (Foto Martijn Minnema)

Gorecht bleef in 2J in het spoor van de koploper, in de derde klasse verloor Helpman thuis van Veendam. Ook Omlandia ging op eigen veld onderuit. De stadsderby tussen Mamio en Lycurgus in 4E eindigde doelpuntloos. Haren won een topper in 5F.

Om in het spoor van de top drie te blijven moest Gorecht in Bedum winnen, dat lukte. In een doelpuntrijke wedstrijd won Gorecht met 3-6. De basis voor de zege werd in het eerste kwartier gelegd. Gorecht nam toen een 0-3 voorsprong dankzij twee goals van Robin Zuidema en eentje van Steef Borgman. Bedum deed voor rust wat terug waardoor de teams met 1-3 aan de thee gingen.

In het laatste kwart van de wedstrijd werd weer volop gescoord. Via een eigen goal werd het 1-4 en nadat Bedum op 2-4 was gekomen liep Gorecht via Robin Zuidema en Robert Oosterhuis uit naar 2-6.

Thijs Boskamp bepaalde met zijn tweede treffer voor Bedum de eindstand op 3-6.

Gorecht staat derde op vier punten van koploper Achilles 1894 en 1 punt achter nummer twee Alcides.

3R

Helpman-Veendam 1894 was belangrijk in de strijd om de tweede periode. Veendam ging er met de punten vandoor. Nadat het een 0-2 voorsprong nam wist Helpman kort voor rust wat terug te doen, 1-2. Daar bleef het bij. Helpman staat zesde en heeft in de tweede periode zeven verliespunten meer dan virtueel koploper Wildervank. De koploper in de reguliere stand, Groen Geel, was vrij.

Omlandia verloor thuis met 0-2 van NEC Delfzijl en staat op plek negen.

4E

Lycurgus liet in de strijd om het kampioenschap twee punten liggen bij Mamio. Het eindigde op de Parrel in 0-0. Voor rust hield Mamio veelal elf man achter de bal. Het leverde Lycurgus 18 hoekschoppen op, maar geen goal. Rond het half uur werd wel tweemaal de lat geraakt. Verder wist Lycurgus niet veel klaar te spelen tegen de gele Mamio muur.

Na rust speelde Mamio minder verdedigend, dat leverde enkele kansen op, zowel voor Mamio als Lycurgus, maar de over het geheel genomen erg povere wedstrijd eindigde zonder doelpunten. Lycurgus heeft nu vijf verliespunten meer dan SIOS wat een wedstrijd minder speelde.

Oosterparkers speelde 3-3 tegen nummer vijf Poolster. Daan van der Meulen scoorde drie keer en kreeg kort voor tijd rood. Oosterparkers staat zevende.

5F

Haren pakte de koppositie door thuis met 2-0 van nummer drie Nieuw Roden te winnen. Het gat met de Drenten, die voor deze wedstrijd de minste verliespunten hadden, is acht punten, maar Nieuw Roden heeft drie wedstrijden minder gespeeld dan Haren. Nummer twee Amicitia kwam niet in actie en heeft 1 punt minder dan Haren, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Voor Haren scoorden Ivar Smit kort voor rust en Leon Hovenkamp kort voor tijd.