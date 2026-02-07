Gorecht en Groen Geel boeken ruime zege, GVAV en VVG blijven sukkelen

Foto: Martijn Minnema. Groen Geel dendert door in 2026

In de tweede klasse J bleef Gorecht in het spoor van de top 3 en leed GVAV Rapiditas weer een nederlaag. Groen Geel bleef foutloos in 3R en VVG verloor wederom. The Knickerbockers leden een ruime nederlaag in de derby tegen Helpman. In de vierde klasse viel de dikke zege van Oosterparkers op.

In 2J staat Gorecht vierde, het speelde vanmiddag tegen de nummer vijf, Grijpskerk.

Gorecht won met 4-1 nadat het binnen 25 minuten al met 3-0 voor stond. Jens van der Woude en Sven Hazewinkel scoorden voor Gorecht wat ook twee Grijpskerkers in eigen doel zag scoren. Gorecht heeft vier verliespunten meer dan koploper Achilles 1894.

GVAV Rapiditas ging in Meppel kansloos onderuit, FC Meppel was met 4-0 te sterk. GVAV staat laatste met vier punten.

DERDE KLASSE R

Omdat Wildervank, de grootste concurrent om de titel, niet in actie kwam kon Groen Geel een gat van 11 punten slaan bij winst op Be Quick 1887 zaterdag. De Wildervanksters hebben inmiddels drie wedstrijden minder gespeeld dus maar twee verliespunten minder. Groen Geel deed wat het moest doen, het won op de Esserberg met 4-1, onder andere door twee treffers van Rob van der Leij. Be Quick staat tiende en moet rekening houden met nacompetitie tegen degradatie.

De derby tussen The Knickerbockers en Helpman eindigde in een 0-4 zege voor Helpman. TKB staat vierde op 20 punten van Groen Geel, Helpman zesde.

VV Groningen leed al een paar monsternederlagen in 2026 en leek weer een zware nederlaag te lijden toen het na vijf minuten thuis tegen nummer 12 Corenos al 0-2 stond. De schade bleef beperkt, het eindigde in 1-3. VVG staat laatste met vier punten. Corenos vergrootte het gat met VVG naar acht punten.

4E

In de vierde klasse E kwamen met Lycurgus en HFC’15 de nummers twee en drie in actie. Ze boekten beide een zege. Lycurgus versloeg hekkensluiter Noordwolde met 4-0 en HFC won met 3-1 van Middelstum. Oosterparkers staat zevende en won met 9-1 van De Fivel wat voorlaatst staat. Luciano Carty maakte er vier.

5F

In 5F wonnen de nummers 1 en 2 allebei. Koploper Amicitia won thuis met 4-0 van Tynaarlo, nummer twee Haren uit bij Blauw Geel’15 met 2-3.