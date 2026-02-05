Glimmenaar Daan Reiziger met Telstar naar halve finale KNVB beker

In 2022 speelde Reiziger met Vitesse in de Euroborg. Foto: Instagram @daanreiziger

Tóch nog Groningse inbreng in de Eurojackpot KNVB Beker. Doelman Daan Reiziger uit Glimmen heeft zich met Telstar geplaatst voor de halve finale. De ploeg won woensdagavond in eigen huis met 2-1 van Go Ahead Eagles en schaarde zich daarmee bij de laatste vier.

Reiziger begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van Be Quick 1887 en maakte later de overstap naar de jeugdopleiding van FC Groningen. Daarna speelde hij onder meer voor Ajax, Vitesse en SC Cambuur. Sinds dit seizoen staat hij onder contract bij Telstar, waar hij tweede keeper is achter Ronald Koeman junior.

Afgelopen weekend mocht Reiziger tegen PEC Zwolle al invallen in de Eredivisie na een blessure van Koeman jr. In de gewonnen bekerwedstrijd van woensdagavond tegen Go Ahead Eagles stond hij de hele wedstrijd onder de lat.

Naast Telstar zijn ook PSV, NEC en AZ nog in de race voor de bekerwinst. Vrijdagmiddag om 17.00 uur wordt tijdens de loting bekend tegen welke tegenstander Telstar het in de halve finale moet opnemen.