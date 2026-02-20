Glijbaan Kardinge na bijna een jaar onderhoud en herstel weer open

Kinderburgemeester Biene met Sport, de mascotte van Sport050 - Foto via Sport050

De glijbaan van zwembad Kardinge is weer open. Kinderburgemeester Biene kwam langs om de glijbaan officieel te openen en het eerste ritje op de vernieuwde glijbaan te maken.

“De glijbaan was al bijna een jaar dicht. Dus ik ben heel blij dat die weer open gaat”, vertelde Biene voor het doorknippen van het lint. “Ook al duurde het lang, het was het wel waard. Anders was er misschien helemaal nooit meer een glijbaan geweest.”

De glijbaan ging begin vorig jaar en was sindsdien gesloten. Het euvel was niet makkelijk op te lossen en het kostte een aantal maanden om de reparatie voor te bereiden. Tijdens de verbouwing was de glijbaan volledig afgesloten een aan de binnenzijde van het zwembad volledig ingepakt om stof en rotzooi in het bad tegen te gaan.