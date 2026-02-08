GIJS wint in uitverkocht huis van Kemphanen: “Een avond waar je later nog kippenvel van krijgt”

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS Groningen hebben zaterdagavond in een ware thriller gewonnen van de Eindhoven Kemphanen. In een uitverkocht Kardinge trokken de Groningers met 7-4 aan het langste eind, met een absolute hoofdrol voor Valtteri Mäkiviinikka.

Al in de derde minuut bracht Niels Lemans de gasten op voorsprong, wat zorgde voor een korte stilte op de tribunes. De vroege tegengoal bleek echter de perfecte wekker: GIJS herpakte zich en gooide direct meer energie en strijd in de wedstrijd. In de vijftiende minuut wierp dat zijn vruchten af: op aangeven van Guy Kunst schoorde Valtteri Mäkiviinikka de gelijkmaker, wat tevens de stand was na de eerste periode.

Mäkiviinikka ontketend

In de tweede periode herhaalde het scenario zich aanvankelijk toen Lemans opnieuw scoorde voor de Brabanders (1-2). Maar daarna verloor Eindhoven de controle volledig. In een zinderend kantelmoment schakelde GIJS naar een hogere versnelling. Amper een minuut na de tegentreffer scoorde Mäkiviinikka zijn tweede van de avond. De Fin was vervolgens niet meer te stoppen en voltooide binnen enkele minuten een loepzuivere hattrick om de stand naar 4-2 te tillen. Hoewel Eindhoven nog tegenstribbelde (4-3), bracht Henri Ruotsalainen de marge in het slot van de tweede periode terug op twee: 5-3.

In de laatste periode zette Mäkiviinikka zijn galavoorstelling voort. Met de 6-3 en de 7-3 bracht hij zijn persoonlijke totaal op maar liefst zes doelpunten. Het slotakkoord was voor Berry Donders van Eindhoven, die de eindstand op 7-4 bepaalde. “Dit was een avond waar je later nog kippenvel van krijgt”, laat GIJS na afloop weten. “Mäkiviinikka was de absolute uitblinker, maar deze overwinning was er één van het hele team.”

Door de winst stijgt GIJS naar dertig punten uit negentien wedstrijden, goed voor een zevende plaats in de competitie. Komende zaterdag reist de ploeg af naar Zoetermeer voor de uitwedstrijd tegen de Sweetlake Panters. Twee weken geleden moest deze wedstrijd stil worden gelegd na malheur met een doel. Komende zaterdag wordt deze wedstrijd in zijn geheel ingehaald. Een dag later, op zondag, wacht de uitwedstrijd tegen Tilburg Trappers.