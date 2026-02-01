GIJS wint in eigen huis met ruime cijfers van Smoke Eaters en zet koers naar play-offs

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond in eigen huis met ruime cijfers gewonnen van Smoke Eaters uit Geleen. Op Kardinge werd het 15-4. Door deze overwinning heeft de Groningse ploeg zich nu officieus geplaatst voor de play-offs.

“We hebben duidelijk laten zien wie er de baas was”, laat GIJS weten. De Groningers begonnen voortvarend aan de wedstrijd; al in de vijfde minuut kwam de ploeg op voorsprong door een treffer van Valtteri Mäkiviinikka. Enkele minuten later verdubbelde de ploeg de score op aangeven van Niko Kuivaniemi. GIJS bleef daarna aandringen. Vainius Jankauskas bracht de stand in de veertiende minuut op 3-0. Hoewel Thom Smits de Limburgers kort daarna terug in de wedstrijd leek te brengen (3-1), herstelde Dylan Foks de marge vlak voor de eerste pauze: 4-1.

Limburgse ambities

In de tweede periode hield GIJS de druk erop, al was het Smoke Eaters dat via Julian Markgraaf als eerste scoorde (4-2). De hoop van de gasten was echter van korte duur. GIJS maakte resoluut een einde aan alle Limburgse ambities. Goals van opnieuw Mäkiviinikka, Carsten Smit en Niko Kuivaniemi, en een tegendoelpunt van Patrick Del Vecchio, zorgden voor een comfortabele 7-3 tussenstand na twee periodes.

Doelpuntenregen

In de slotfase zag het publiek nog een waar doelpuntenfestijn. Henri Ruotsalainen opende de derde periode met de 8-3. Nadat Del Vecchio namens Geleen nog voor 8-4 had gezorgd, werd de druk op het Limburgse doel verder opgevoerd. Vainius Jankauskas, Ruotsalainen, Mike Groenhof, Niko Kuivaniemi en Guy Kunst en opnieuw treffers van Ruotsalainen en Kunst eindigde de wedstrijd in een eclatante 15-4. “In een uitverkocht Kardinge wisten onze toppers een schitterende thuiszege te boeken”, aldus een trotse clubleiding.

Play-offs binnen handbereik

Door de winst staat GIJS nu op de zevende plaats met 27 punten uit 18 wedstrijden. Daarmee is de ploeg nagenoeg zeker van de play-offs. Alleen in theorie kan Dordrecht Lions, dat een achterstand heeft van twaalf punten met nog vier duels te gaan, de Groningers nog inhalen. De ranglijst wordt nog altijd aangevoerd door Nijmegen Devils (48 punten). Komend weekend wacht voor GIJS de volgende wedstrijd: de thuiswedstrijd tegen Eindhoven Kemphanen.